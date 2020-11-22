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CIA HAS HAD THEIR WINGS CLIPPED WITH JOHN F KENNEDY's National Security Memo 57 - TRUMP HAS CLIPPED CIAs WINGS - ELECTION FRAUDMATIC IS CIA SCORECARD & HAMMER; A GINA HASPEL ATTACK ON TRUMP
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104 views • November 22, 2020
IF YOU ARE A VICTIM OF A VACCINE - THAT IS THE CIA
IF YOU ARE A VETERAN AND IN GULF WAR 1 AND HAD A HARD TIME FILING A MEDICAL CLAIM. THAT WAS THE CIA AND TRAITOR JOHN McCAIN DESTROYING RECORDS
IF YOU ARE BEING SPIED ON DUE TO WORLD TRADE CENTER ATTACK ON PENTAGON AND WTC BUILDINGS 1, 2, AND 7
THE CIA WERE PART OF THE SALE OF COVID-1 TO CHINA TO SET THEM UP AS A PATSY FOR THE COVID-19 CORONA BIOWEAPON ATTACK
THE CIA WERE PART OF THE U N HOLDING THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN
THE CIA WERE PART OF THE ATTACK ON THE UNITED STATES ECONOMY, U.S. SMALL BUSINESSES AND BIOLOGICAL WEAPON ATTACK.
THE CIA ATTACKED WITH A SURFACE TO AIR MISSILE AIR FORCE 1 FROM A DECOMMISSIONED SUBMARINE HOUSED AT THE KETRON ISLAND AND THE U.S. MILITARY DESTROYED THAT ISLAND SITE WITH THE COVER THE AIR ALASKA Q400 STOLEN AIRCRAFT AIRSHOW.
THE CIA KILLED JOHN F. KENNEDY IN DALLAS, TEXAS 57 YEARS AGO TODAY, NOVEMBER 22, 1963
WE CAN EXPECT NEXT THE FIRING OF GINA HASPEL AND THE EXECUTION OF
BRENNAN AND CLAPPER FOR TREASON.
IF YOU ARE A VETERAN AND IN GULF WAR 1 AND HAD A HARD TIME FILING A MEDICAL CLAIM. THAT WAS THE CIA AND TRAITOR JOHN McCAIN DESTROYING RECORDS
IF YOU ARE BEING SPIED ON DUE TO WORLD TRADE CENTER ATTACK ON PENTAGON AND WTC BUILDINGS 1, 2, AND 7
THE CIA WERE PART OF THE SALE OF COVID-1 TO CHINA TO SET THEM UP AS A PATSY FOR THE COVID-19 CORONA BIOWEAPON ATTACK
THE CIA WERE PART OF THE U N HOLDING THE 7th U N MILITARY GAMES IN WUHAN
THE CIA WERE PART OF THE ATTACK ON THE UNITED STATES ECONOMY, U.S. SMALL BUSINESSES AND BIOLOGICAL WEAPON ATTACK.
THE CIA ATTACKED WITH A SURFACE TO AIR MISSILE AIR FORCE 1 FROM A DECOMMISSIONED SUBMARINE HOUSED AT THE KETRON ISLAND AND THE U.S. MILITARY DESTROYED THAT ISLAND SITE WITH THE COVER THE AIR ALASKA Q400 STOLEN AIRCRAFT AIRSHOW.
THE CIA KILLED JOHN F. KENNEDY IN DALLAS, TEXAS 57 YEARS AGO TODAY, NOVEMBER 22, 1963
WE CAN EXPECT NEXT THE FIRING OF GINA HASPEL AND THE EXECUTION OF
BRENNAN AND CLAPPER FOR TREASON.
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