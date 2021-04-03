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Seeren - dokumentarfilm af Lars Muhl 2019 [Gratis 3-4 april 2021]
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0 view • April 03, 2021
Beskrivelse:
En sjælden og smuk dokumentar af Lars Muhl om hans åndelige mentor Calle de Montségur, også kendt som seeren.
Seeren, Calle de Montsegúr, var ikke kun i stand til at diagnosticere og helbrede mennesker med fjern helbredelse, uanset hvor de var på kloden, men var også i stand til at læse 'Livets Bog', hvor menneskets skæbne er registreret.
Lars Muhl blev lærling hos Seeren, efter at han helbredte Lars fra en svækkende langvarig sygdom, som ingen læge kunne diagnosticere. Filmen er baseret på unikke optagelser af The Seer optaget af Lars, da de første gang mødtes i 1998, og dækker de tre år, Lars var lærling hos The Seer.
Dette er en intim førstehåndsberetning om Seeren i hans element på det hellige bjerg Montsegur i det sydvestlige Frankrig. Vi er sammen med ham i hans hjem i Fuengirola i det sydlige Spanien, da han behandler patienter med fjern helbredelse. Nogle af filmoptagelserne er filmet med et skjult kamera.
Filmen er en mulighed for at rejse med Lars gennem hans indvielser af en af vores tids vigtigste healere. Seeren deler flere beskeder, der er vigtige for at forstå verdens nuværende tilstand og ændre status quo.
https://www.larsmuhl.dk/
Gratis streaming af Lars Muhls dokumentarfilm 'The Seer' på forskellige sprog, 3-4 april 2021
Jeg har endnu en gang valgt at give fri adgang til min dokumentarfilm om min spirituelle mentor seeren Calle Montségur.
Filmen vil være tilgængelig i 24 timer i påsken, så alle får en chance for at se den over hele verden og fejre verdens opstandelse.
Seerens budskab om, at glæde heler, er mere relevant end nogensinde. Hensigten med at se filmen på samme tid er at skabe et fælles rum for helbredelse, tilstedeværelse og enhed. Derfor er det ikke muligt at se filmen på andre tidspunkter.
Dansk film: https://vimeo.com/375363629
Engelsk film: https://vimeo.com/354876796
Fransk film: https://vimeo.com/388567503
Tysk film https://vimeo.com/527824171
Du kan se traileren til filmen på engelsk her: https://vimeo.com/282215435
En sjælden og smuk dokumentar af Lars Muhl om hans åndelige mentor Calle de Montségur, også kendt som seeren.
Seeren, Calle de Montsegúr, var ikke kun i stand til at diagnosticere og helbrede mennesker med fjern helbredelse, uanset hvor de var på kloden, men var også i stand til at læse 'Livets Bog', hvor menneskets skæbne er registreret.
Lars Muhl blev lærling hos Seeren, efter at han helbredte Lars fra en svækkende langvarig sygdom, som ingen læge kunne diagnosticere. Filmen er baseret på unikke optagelser af The Seer optaget af Lars, da de første gang mødtes i 1998, og dækker de tre år, Lars var lærling hos The Seer.
Dette er en intim førstehåndsberetning om Seeren i hans element på det hellige bjerg Montsegur i det sydvestlige Frankrig. Vi er sammen med ham i hans hjem i Fuengirola i det sydlige Spanien, da han behandler patienter med fjern helbredelse. Nogle af filmoptagelserne er filmet med et skjult kamera.
Filmen er en mulighed for at rejse med Lars gennem hans indvielser af en af vores tids vigtigste healere. Seeren deler flere beskeder, der er vigtige for at forstå verdens nuværende tilstand og ændre status quo.
https://www.larsmuhl.dk/
Gratis streaming af Lars Muhls dokumentarfilm 'The Seer' på forskellige sprog, 3-4 april 2021
Jeg har endnu en gang valgt at give fri adgang til min dokumentarfilm om min spirituelle mentor seeren Calle Montségur.
Filmen vil være tilgængelig i 24 timer i påsken, så alle får en chance for at se den over hele verden og fejre verdens opstandelse.
Seerens budskab om, at glæde heler, er mere relevant end nogensinde. Hensigten med at se filmen på samme tid er at skabe et fælles rum for helbredelse, tilstedeværelse og enhed. Derfor er det ikke muligt at se filmen på andre tidspunkter.
Dansk film: https://vimeo.com/375363629
Engelsk film: https://vimeo.com/354876796
Fransk film: https://vimeo.com/388567503
Tysk film https://vimeo.com/527824171
Du kan se traileren til filmen på engelsk her: https://vimeo.com/282215435
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