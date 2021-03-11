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The Big Reset Movie - El documental sin censura sobre la verdad de la pandemia en español
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255019 views • March 11, 2021
Web original del documental en: http://thebigresetmovie.com
Más información también en: https://elinvestigador.org/documental-big-reset-movie/
Un año después de que se declarara la pandemia mundial de COVID-19 la sociedad en la que vivimos ha sufrido grandes cambios.
El propósito de este documental es ayudar a entender a la ciudadanía qué es lo que realmente está pasando. En este mundo que nos quieren pintar, la tendencia dominante es plegarse a la llamada “Nueva Normalidad”, que no es más que un estado anormal y antidemocrático de libertad controlada, bajo el pretexto de una supuesta enfermedad pandémica que asola al planeta, por ello handecidido que la presión no cambiará hasta que aceptemos sus condiciones. En este acto de soberbia, han corrompido los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta vez han ignorado un detalle, inexistente en los conflictos anteriores, y es que ahora la masa, tiene voz.
Más información también en: https://elinvestigador.org/documental-big-reset-movie/
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El propósito de este documental es ayudar a entender a la ciudadanía qué es lo que realmente está pasando. En este mundo que nos quieren pintar, la tendencia dominante es plegarse a la llamada “Nueva Normalidad”, que no es más que un estado anormal y antidemocrático de libertad controlada, bajo el pretexto de una supuesta enfermedad pandémica que asola al planeta, por ello handecidido que la presión no cambiará hasta que aceptemos sus condiciones. En este acto de soberbia, han corrompido los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero esta vez han ignorado un detalle, inexistente en los conflictos anteriores, y es que ahora la masa, tiene voz.
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