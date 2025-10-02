ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Σενάρια δολοφονίας του Ερντογάν...

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'
από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 02/10/2025
Ένας χαριτωμένος ιερέας ο π. Δημήτριος στο Δοξάτο Δράμας που αγαπάει ο κόσμος και είναι πολύτεκνος, ο πονηρός του έκαψε το σπίτι. Ευτυχώς γλίτωσε τα παιδιά του. Παρακαλούμε όποιος έχει την ευχαρίστηση να βάλει στον λογαριασμό της πρεσβυτέρας του μια βοήθεια. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ IBAN: GR9401710670006067010121719 Αριθμός Λογαριασμού: 6067010121719