ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Σενάρια δολοφονίας του Ερντογάν...

Η εκπομπή του ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΚΡΗ 'ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΑ'

από το κανάλι του ΣΤΥΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 02/10/2025





Ένας χαριτωμένος ιερέας ο π. Δημήτριος στο Δοξάτο Δράμας που αγαπάει ο κόσμος και είναι πολύτεκνος, ο πονηρός του έκαψε το σπίτι. Ευτυχώς γλίτωσε τα παιδιά του. Παρακαλούμε όποιος έχει την ευχαρίστηση να βάλει στον λογαριασμό της πρεσβυτέρας του μια βοήθεια. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ IBAN: GR9401710670006067010121719 Αριθμός Λογαριασμού: 6067010121719