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Silvano Trotta - CLAIRE SÉVERAC - Crime Alimentaire
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19 views • June 10, 2020
Import YT 25 septembre 2018 : https://www.youtube.com/watch?v=GvzPuZ8F41U
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Claire Séverac, lanceuse d'alerte exceptionnelle, nous a légué un livre posthume paru un an après sa mort. Ce livre s'attaque au crime alimentaire organisé par les lobbies de la chimie et de l'agroalimentaire. Elle n'a pas eu le temps hélas, de tenir une conférence sur ce sujet, alors j'ai voulu lui rendre hommage à ma façon, histoire de lui dire : " On ne t'oublie pas, Claire".
Pour commander le livre de Claire Séverac : https://www.elieetmado.com
Association Foodwatch : https://www.foodwatch.org/fr/accueil/
Emission Envoyé spécial : https://www.france.tv/france-2/envoye-special/690221-envoye-special.html
Alternatif : https://www.brighteon.com/c8e136d9-ac8d-4378-8cfe-aa2e211a6317
Glyphosate : https://www.20minutes.fr/planete/2339167-20180919-ariege-retrouvent-14-fois-dose-autorisee-glyphosate-urines-portent-plainte
Cochenille : https://www.youtube.com/watch?v=DHLPw4g2YiY
Article du Monde: https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/24/les-troubles-de-la-fertilite-examines-sous-le-prisme-de-l-environnement_5359281_3244.html#xtor=AL-32280270
Sites cités : http://www.edenprescription.com
http://www.alternative-cancer-care.com
https://www.naturalnews.com/index.html
Chaîne YT Silvano Trotta : https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
Claire Séverac, lanceuse d'alerte exceptionnelle, nous a légué un livre posthume paru un an après sa mort. Ce livre s'attaque au crime alimentaire organisé par les lobbies de la chimie et de l'agroalimentaire. Elle n'a pas eu le temps hélas, de tenir une conférence sur ce sujet, alors j'ai voulu lui rendre hommage à ma façon, histoire de lui dire : " On ne t'oublie pas, Claire".
Pour commander le livre de Claire Séverac : https://www.elieetmado.com
Association Foodwatch : https://www.foodwatch.org/fr/accueil/
Emission Envoyé spécial : https://www.france.tv/france-2/envoye-special/690221-envoye-special.html
Alternatif : https://www.brighteon.com/c8e136d9-ac8d-4378-8cfe-aa2e211a6317
Glyphosate : https://www.20minutes.fr/planete/2339167-20180919-ariege-retrouvent-14-fois-dose-autorisee-glyphosate-urines-portent-plainte
Cochenille : https://www.youtube.com/watch?v=DHLPw4g2YiY
Article du Monde: https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/09/24/les-troubles-de-la-fertilite-examines-sous-le-prisme-de-l-environnement_5359281_3244.html#xtor=AL-32280270
Sites cités : http://www.edenprescription.com
http://www.alternative-cancer-care.com
https://www.naturalnews.com/index.html
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