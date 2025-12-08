Verdad de la Escritura Oculta - destacado de la entrevista 2

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home





Mike Adams entrevista a Matthew McWhorter sobre su libro “Canon Crossfire”, el cual explora los orígenes y la autenticidad de los primeros textos cristianos. McWhorter, un exabogado de la Ivy League, profundiza en las diferentes versiones de la Biblia, incluyendo la católica, la ortodoxa y la protestante, y los distintos libros que cada una acepta. Habla sobre el contexto histórico, el papel de la iglesia primitiva y la evidencia que respalda la autenticidad de estos textos. McWhorter enfatiza la importancia del análisis crítico y la necesidad de consistencia al interpretar las escrituras religiosas, destacando la importancia de entender la cadena de custodia de la evidencia.