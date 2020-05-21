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John Magufuli, Président de la Tanzanie, démontre la supercherie des tests du covid19
luciole
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26 views • May 21, 2020
Import tvs24 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/watch/126/john-magufuli-pr-sident-de-la-tanzanie-ridiculise-le-nouvel-ordre-mondial/?category=coronavirus-sars-cov-2

Chaine du Libre Consentement Eclairé sur tvs24 : https://tvs24.ru/libre-consentement-eclaire-fr/

Description :

La propagande des néonazis qui ont laissé crever des personnes âgées dans les Ehpad pour nous offrir tous les soirs un lot de morts afin de nous faire peur (officiellement c’était pour ne pas encombrer les hôpitaux, qui étaient vides), repose sur les tests de détection des personnes infectées par leur prétendu Covid-19. On peut sérieusement douter de la réalité de ce Covid-19 après avoir vu cette vidéo ou le Président tanzanien, John Magufuli, explique comment des échantillons de substance de papaye présentés comme des prélèvements humains sont revenus comme positif au Covid-19 ! La supercherie du Nouvel Ordre Mondial est ainsi démasquée. Question : pourquoi ne pas faire la même chose en France ?
Keywords
testscovid-19john magufulipapaye
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