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Οι γιατροί της Λατινικής Αμερικής αντιμετωπίζουν το COVID με ποσοστό θεραπείας 99,6%
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30 views • May 24, 2021
Ο Δρ. Manuel Aparicio Alonzo, περιγράφει την παρουσίασή του στο Red Pill Expo στη Rapid City, Νότια Ντακότα, 5 & 6 Ιουνίου 2021. Ο Δρ Alonzo είναι παιδιατρικός ορθοπεδικός και νωτιαίος χειρουργός που έχει θεραπεύσει ασθενείς με COVID με διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου (CDS) ). Έχει θεραπεύσει προσωπικά περισσότερους από 4.000 ασθενείς. Σε όλο τον κόσμο, περίπου 100.000 ασθενείς έχουν υποστεί θεραπεία με διοξείδιο του χλωρίου. Στο Redpill Expo, θα μιλήσει για την προφύλαξη και τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 με CDS, για τους οποίους αυτός και η ομάδα του έχουν αναφέρει πάνω από 99% αποτελεσματικότητα. Πληροφορίες για το Expo μπορείτε να βρείτε στο www.redpillexpo.org (βίντεο 4 λεπτών, ελληνικοί υπότιτλοι). Πώς να φτιάξετε CDS: https://lbry.tv/@Kalcker:7/How_to_make_CDS:a Πώς να χρησιμοποιήσετε το CDS (πρωτόκολλα): https://andreaskalcker.com/en/coronavirus/protocols.html
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