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Clown Planet News (9 Feb, 2022): HIV from Vax? Massive Blot Clot Increase From Jabs & More
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51 views • February 09, 2022
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https://twitter.com/thecoastguy/status/1490330606760337412
https://twitter.com/MythinformedMKE/status/1491063177219837953
https://www.mirror.co.uk/news/politics/new-partygate-image-shows-boris-26181071
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10481075/Scowling-Obama-inspects-new-multi-million-dollar-Hawaii-mansion-controversial-sea-wall.html?ito=social-twitter_dailymailus
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https://stevekirsch.substack.com/p/if-the-covid-vaccines-really-worked
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/05/lonely-opposing-first-lockdown-day-will-come-no-one-remembers/
https://twitter.com/ClayTravis/status/1490353088045146122
https://www.israelnationalnews.com/news/321674
https://www.nytimes.com/2022/02/06/us/navy-seal-death.html
https://stevekirsch.substack.com/p/over-half-the-deaths-seen-by-this
https://twitter.com/disclosetv/status/1491370474747883528
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https://twitter.com/disclosetv/status/1491208687981334531
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https://twitter.com/Fiddlers__Green/status/1491280909156294656
https://twitter.com/disclosetv/status/1491116507899650050
https://twitter.com/disclosetv/status/1491136812412436481
https://twitter.com/cwt_news/status/1490841302992580608
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1491140814483107840
https://twitter.com/disclosetv/status/1490117818561478658
https://twitter.com/disclosetv/status/1490380277306302464
https://twitter.com/cwt_news/status/1491420877732610048
https://twitter.com/disclosetv/status/1491050448379588611
https://twitter.com/disclosetv/status/1491157146041421824
https://twitter.com/disclosetv/status/1489658997670281217
https://twitter.com/cwt_news/status/1490829501194203140
https://twitter.com/benp7777/status/1490748472714309632
https://www.thelastamericanvagabond.com/recognizing-natural-immunity-sleight-hand-4-hiv-inserts-your-misinfo-terrorism/
https://stevekirsch.substack.com/p/us-navy-f-35-crash-was-it-vaccine
https://www.newsweek.com/2022/02/04/forever-virus-what-science-says-about-futu
https://www.youtube.com/watch?v=u4hnXRFW4GA
https://twitter.com/MarkDice/status/1491164437775929346
https://twitter.com/cwt_news/status/1491078374659620865
https://twitter.com/cwt_news/status/1490666073879982080
https://twitter.com/thecoastguy/status/1490726021158551557
https://twitter.com/thecoastguy/status/1490724445648035846
https://twitter.com/thecoastguy/status/1490330606760337412
https://twitter.com/MythinformedMKE/status/1491063177219837953
https://www.mirror.co.uk/news/politics/new-partygate-image-shows-boris-26181071
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10481075/Scowling-Obama-inspects-new-multi-million-dollar-Hawaii-mansion-controversial-sea-wall.html?ito=social-twitter_dailymailus
https://rumble.com/vub23r-lockdown-restrictions-crumble-worldwide.html
https://www.youtube.com/watch?v=16uBwZxtzi0&;t=95s
https://rumble.com/vub86w-who-will-be-blamed-for-the-covid-catastrophe.html
https://stevekirsch.substack.com/p/how-you-can-help-persuade-the-fda
https://stevekirsch.substack.com/p/if-the-covid-vaccines-really-worked
https://www.telegraph.co.uk/news/2022/02/05/lonely-opposing-first-lockdown-day-will-come-no-one-remembers/
https://twitter.com/ClayTravis/status/1490353088045146122
https://www.israelnationalnews.com/news/321674
https://www.nytimes.com/2022/02/06/us/navy-seal-death.html
https://stevekirsch.substack.com/p/over-half-the-deaths-seen-by-this
https://twitter.com/disclosetv/status/1491370474747883528
https://rumble.com/vti2i0-embalmers-discover-horror-dr.-ruby-exclusive-arteries-filled-with-rubbery-c.html
https://rumble.com/vtcsgw-worldwide-exclusive-embalmers-find-veins-and-arteries-filled-with-never-bef.html
https://rumble.com/vtwk4m-400000-vaxx-abortions-military-data-confirms-300-increase-in-miscarriages.html
https://twitter.com/disclosetv/status/1491208687981334531
https://twitter.com/drsimonegold/status/1490658967307104257
https://twitter.com/Fiddlers__Green/status/1491280909156294656
https://twitter.com/disclosetv/status/1491116507899650050
https://twitter.com/disclosetv/status/1491136812412436481
https://twitter.com/cwt_news/status/1490841302992580608
https://twitter.com/Orwells_Ghost_/status/1491140814483107840
https://twitter.com/disclosetv/status/1490117818561478658
https://twitter.com/disclosetv/status/1490380277306302464
https://twitter.com/cwt_news/status/1491420877732610048
https://twitter.com/disclosetv/status/1491050448379588611
https://twitter.com/disclosetv/status/1491157146041421824
https://twitter.com/disclosetv/status/1489658997670281217
https://twitter.com/cwt_news/status/1490829501194203140
https://twitter.com/benp7777/status/1490748472714309632
https://www.thelastamericanvagabond.com/recognizing-natural-immunity-sleight-hand-4-hiv-inserts-your-misinfo-terrorism/
https://stevekirsch.substack.com/p/us-navy-f-35-crash-was-it-vaccine
https://www.newsweek.com/2022/02/04/forever-virus-what-science-says-about-futu
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