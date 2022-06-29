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BREAKING NEWS - HOT LOTS - THE SECRET VAXX DEATHS DOCUMENT IS OUT! THERE WERE ALL DEADLY - J+J WAS THE MOST DEADLY! - AND TRUMP ENDORSED!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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1373 views • June 29, 2022

i am legend vaxinia - time to learn! -  he is right! -https://www.bitchute.com/video/jUmjE9k2GwyY/PLEASE COPY AND PASTE INTO BROWSER - ANTI TRUTH CENSOR BOTS AT WORK!

THE 5G PAYLOADS PULSED FUSED INJECTED PEOPLE TO KILL THEM - https://www.brighteon.com/96d463f2-55f8-4e26-a8e1-fc6fd4543e03

Get this out! - magnetic vaxxed die off! - MARK STEELE https://www.bitchute.com/video/PIw9VgsZ2Zo1/  

zev spoke the truth vaxx vaids - https://www.brighteon.com/0dfb0ba5-5ae6-40ca-bb86-243e995023e0

UK -  they are murdering you with REMDESEPHERE -https://www.brighteon.com/6cdda35b-812d-49bd-ad69-2638a4189be0 

SOURCE - https://www.bitchute.com/video/DlJu7wZmCr7z/

WE WARNED YOU! - VAXX DEATHS ARE THROUGH THE ROOF - IT WAS A BIO-WEAPON NOT A "VACCINE" - https://www.brighteon.com/b6941faf-247d-418a-9007-9109eaf2a6a2

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

GEORGE ELLIOT HOSPITAL IS EMF EMP TOXIC! NO NOT GO THERE! - https://www.brighteon.com/f5c5d95b-845e-4ebf-b6e7-021c6af24e88

FIRES! THERE "LIKE" A HEATWAVE! - https://www.brighteon.com/450d7107-4c4b-4619-a520-d6010ab2dd75

UNEXPECTED DEATH OR DIED SUDDENLY OR EVEN UNTIMELY DEATH ,THANK DONALD TRUMP THE FARTHER OF THIS  "VACCINE" MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/CCh17WhV0NKA/

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

RON DEATH SANTOS IS A LYING OLD PEOPLE MURDERER!- A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

WATCH THE WATER ON STEROIDS! 5G AND YOU! - 5G AND YOU! - "THE REAL" WATCH THE WATER!-https://www.brighteon.com/e6d7d786-2e99-4186-9f6c-dcb1a88a0baf

DR MIKE YEADON -https://www.bitchute.com/video/DwDt2sByItiA/

THE RECEIPTS - DR DAVID MARTIN -https://www.brighteon.com/8601f34b-13e5-4dad-a2c9-8d796f65bf47

SMALLPOX smallpox - https://www.brighteon.com/3d94c5de-48f9-4151-b8e8-6d2688c61231

THE OTHER SIDE OF "FAME" - A DEAL WITH THE DEVIL! - https://www.brighteon.com/84da2d3e-532b-4db2-b146-da1788b46202

GOVERNMENT AND MEDICAL MASS GENOCIDE! ITS REAL FOLKS! - JUST LIKE A MOVIE!https://www.brighteon.com/62cfc51a-2b11-4db2-afa9-3496e9db1c3e

CHINA HAS MADE A MACHINE TO SUCK UP ITS MURDERED JAB VICTIMS - https://www.brighteon.com/7643858f-45dc-4ed1-8cea-868c664ce1a7

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