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timtruth Is Virology Reasonable Dr Kevin McCairn Explains His Position That SARS-CoV-2 Is Real And His Theories On Its Properties
Tim Truthhttps://odysee.com/@TimTruth:b/dr-mccairn-is-virology-reasonable-10-4-22:a
https://rumble.com/v1mlw6w-is-virology-reasonable-dr-kevin-mccairn-argues-sars-cov-2-is-real-details-t.html
Is Virology Reasonable? Dr Kevin McCairn Explains His Position That SARS-CoV-2 Is Real And His Theories On Its Properties