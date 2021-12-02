David Icke - ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - Ομιλία Διαδήλωσης κατά COVID "new-normal" - Birmingham 21-11-2021

ΠΩΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΜΑΧΗ «ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ»:



Οι βίαιες διαμαρτυρίες καταλήγουν πάντα σε ακόμη περισσότερη βία και άρα ακόμα χειρότερο Αστυνομικό Κράτος... που είναι αυτό που χρειάζεται η «ΕΛΙΤ» ως πρόσθετη δικαιολογία για ακόμη περισσότερα «μέτρα» της βίαιης αυταρχικής επιβολής.

ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ των Λαών είναι η ΕΙΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ!

Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥΣ

Η «ΕΛΙΤ» ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗ! ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ / ΙΔΙΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ...

Είναι απολύτως ΑΔΥΝΑΜΟΙ να μας Επιβάλουν ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΗ τυφλά...

Γι’ αυτό τον λόγο και για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών νικηφόρων αποτελεσμάτων, ειρηνικά και ενώ είμαστε απλά στα σπίτια μας ο καθένας:



Ειρηνικά,

• ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ στις ΔΗΘΕΝ «ειδικές – επείγουσες νομοθεσίες» (λεγόμενες «Κ.Υ.Α.» στην Ελλάδα) που παραβιάζουν κατάφωρα τόσο τα Εθνικά Συντάγματα όσο και το Διεθνές Δίκαιο!

• ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ το Αντισυνταγματικό και 100% παράνομο Αστυνομικό Κράτος

• ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τις «έξυπνες» ανέσεις! όσο περισσότερο θα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ την «έξυπνη» τεχνολογία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, τόσο το καλύτερο! Τα "έξυπνα" και όλη αυτή η τεχνολογία της Νέας Παγκόσμιας Τάξης είναι το απόλυτο εργαλείο τους - ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ το από τα χέρια τους...

• ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ στην ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ «νέα κανονικότητα»...

• Παραμείνετε Άνθρωποι με κάθε τρόπο!



"Μία ανθρώπινη οικογένεια, μια καρδιά, ένας στόχος, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!!!"



Ελληνικοί υπότιτλοι ενσωμάτωση στο αρχικό βίντεο και κείμενο περιγραφής

Morpheus Platon

December 2, 2021