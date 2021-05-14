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IFQ48 - Émission du 13 mai 2021 avec Ingrid Courrèges
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60 views • May 14, 2021
jeudi 13 mai 2021
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en six langues :
— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee :
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee :
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
— Références relatives à cette émission :
Pour télécharger la vidéo en version FRANÇAISE : https://we.tl/t-6qPMb0VkSz
To download the video in ENGLISH version : https://we.tl/t-dSvb3dBLbz
Per scaricare il video in versione ITALIANA : https://we.tl/t-aGAhX6fCh2
Para descargar el video en versión ESPAÑOL : https://we.tl/t-dUPN1WaGvB
Para baixar o vídeo na versão em PORTUGUÊS : https://we.tl/t-iSrwkf3ODG
Om de video in NEDERLANDSE versie te downloaden : https://we.tl/t-fgDSYdveKH
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en six langues :
— https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee :
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee :
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
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Pour télécharger la vidéo en version FRANÇAISE : https://we.tl/t-6qPMb0VkSz
To download the video in ENGLISH version : https://we.tl/t-dSvb3dBLbz
Per scaricare il video in versione ITALIANA : https://we.tl/t-aGAhX6fCh2
Para descargar el video en versión ESPAÑOL : https://we.tl/t-dUPN1WaGvB
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