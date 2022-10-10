260) Suores frios nocturnos e ondas milimétricas

Créditos à LA QUINTA COLUMNA, Out.08, 2022:DIRECTO NOCTURNO DE LA QUINTA COLUMNA – PROGRAMA 401- (PARTE 2): https://laquintacolumna.tv/video/directo-nocturno-de-la-quinta-columna-programa-401-parte-2/





Seguimento em 259) Wi-Fi, Escola, intoxicação e gripes: https://www.brighteon.com/746ae14a-881f-4d8c-8c74-f0a0e5152a6f





Efeitos multiplicativo e interiores do grafeno - radiação tipo cherenkov:

118) Praias 5G - um banho de radiação Cherenkov: https://www.brighteon.com/23f0fabd-b67f-4dec-b270-e9eae100eec7

116) Toxicidade dupla (radiónica cherenkov): https://www.brighteon.com/1e131d9c-9945-4fa7-8910-41245671032f





PROJECTO DA UNIÃO EUROPEIA

Metamateriais de grafeno controlam a velocidade da luz (abaixo dos 45 nanómetros, o grafeno entra na barreira hematocefálica): https://cordis.europa.eu/article/id/204458-graphene-metamaterials-control-the-speed-of-light





O 6º Sentido, Contágio Emocional; Revisão de Mecanismos Biofísicos que Influenciam a Transferência de Informações em Grupos: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=48378 | PDF: https://www.scirp.org/pdf/JBBS_2014073114290653.pdf





RESUMO

Historicamente, sabe-se que os distúrbios provocam mudanças na cognição individual, com um aumento da emocionalidade, aumento da excitação e redução do pensamento reflexivo. Uma revisão bibliográfica interdisciplinar de hipóteses de estados emocionais gera campos biomagnéticos metabólicos correspondentes que irradiam em padrões que reflectem estes estados emocionais. A fase oscilatória destas ondas está avançada como sendo mais significativa do que o poder do sinal, permitindo efeitos estocásticos para ampliar os sinais através da apropriação do ruído ambiente. São discutidas as possíveis estruturas de transmissão e detecção no corpo, a sensibilidade paramagnética induzida nos participantes num processo de transição de fase é uma hipótese, o efeito pode ser proporcional ao número de multidões. Suspeita-se que os efeitos positivos observados na Terapia Magnética Transcraniana utilizada para tratar a depressão possam estar a operar neste mecanismo, actuando sobre receptores naturais no sistema límbico que também captam a luz e estão implicados nas transições de humor. Vários neurotransmissores paramagnéticos podem estar implicados.





Estudos referidos sobre pele, glândulas suporíferas, ondas sub-milimétricas e milimétricas, frequências sub-terahertz e terahertz.

Pele Humana como Matrizes de Antenas Helicoidais na Faixa de Ondas Milimétricas e Submilimétricas | (2008) 10.1103/PhysRevLett.100.128102 | https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.100.128102

Resposta eletromagnética da pele humana na faixa de ondas milimétricas e submilimétricas | (2009) 10.1088/0031-9155/54/11/005 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19430110/

Modelagem de espectros reflectométricos e elipsométricos da pele na região de ondas terahertz e submilimétricas | (2011) 10.1117/1.3592779 | https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-16/issue-06/067006/Modeling-of-reflectometric-and-ellipsometric-spectra-from-the-skin-in/10.1117/1.3592779.full?SSO=1

Polarização circular induzida pela estrutura quiral tridimensional dos ductos sudoríparos humanos | (2014) 10.1103/PhysRevE.89.042715 | https://journals.aps.org/pre/abstract/10.1103/PhysRevE.89.042715

Morfologia dos ductos sudoríparos humanos observados por tomografia de coerência óptica e sua frequência de ressonância na região de frequência terahertz | (2015) 10.1038/srep09071 | https://www.nature.com/articles/srep09071

Análise Espectroscópica da Melatonina na Faixa de Frequência Terahertz | (2018) 10.3390/s18124098 | https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6308847/





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