Metemos en la cárcel un router de Movistar

últimamente van apareciendo rúters que aunque desconectes el wifi de 2,45 GHz. y el 5,1 GHz.

Sigue emitiendo un wifi oculto, si como lo lees, oculto el de la compañía para dar servicio a otros clientes, ya en otros vídeos lo hemos visto, tu te conectas por cable y desconectas el wifi y te engañan, pues a grandes males grandes remedios.

Incorporamos el router y sus conexiones por fibra óptica plástica alejado de la vivienda, en una caja estanca y cubierta con microtela de acero inoxidable, hay que llevar el cable de fibra óptica de la compañía hasta el router y la fibra óptica plástica hasta la casa, además del cable de suministro eléctrico. El resultado es formidable las radiaciones lejos y controladas, y en la casa con máxima velocidad y sin wifi.

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