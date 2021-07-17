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Η ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΝΤΙΛΕΡΣ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ
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1133 views • July 17, 2021
Αναπόφευκτα φανερώνοντας το επίπεδο της βιασύνης τους αλλά και της πίεσης που δέχονται, όσο ο καιρός περνά αναμένεται κάθε μέρα να μην ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Μέσα σε ένα πλαίσιο διχασμού, απειλών, προνομίων και “πειθούς” οι ντίλερς από κάθε θεσμό περιφερόμενοι γύρω από ένα διαταγοδόχο υποτιθέμενο πρωθυπουργό μανιωδώς εξαπολύουν τα πυρά επιβολής του μεγάλου σχεδίου.
Αναρωτιέμαι όμως, τώρα που από τη μια δεν κρατούν ούτε τους τύπους σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωτικές καταβολές τους, από την άλλη οι παρενέργειες των μπολιών όλο και γίνονται γνωστότερες, θα μπορέσουν να αποκλείσουν από τα πάντα ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πλέον βγήκε στο δρόμο δημιουργώντας ένα εκπληκτικό κλίμα σε όλη την Ελλάδα; Κάτι το οποίο ευελπιστούμε να έχει έμπρακτη συνέχεια τόσο στο να μην υπάρχει καμια συναίνεση σε αυτή τη μούρλα όσο και στις κατάλληλα στοχευμένες πράξεις αντίδρασης στα αντισυνταγματικά μέτρα.
Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα φυσικά δεν μας κάνει εντύπωση που τελικά αυτή η ανοσία αγέλης δεν αναμένεται να μας έβρει ποτέ. Και πώς θα μπορούσαν να κάνουν πίσω τώρα που περισσότερο από ποτέ δείχνουν πως το γενετικό υλικό μας, το DNA μας τους είναι τόσο σημαντικό. Το θηρίο λοιπόν μας δείχνει ξεκάθαρα τα δόντια του όμως και ο άνθρωπος που είναι προετοιμασμένος αντικρίζει για τα καλά πλέον τον αποκαλυμμένο εχθρό του και γνωρίζει με σιγουριά πως κάθε του πρόταση μας οδηγούσε πάντα σε μεγαλύτερη υποδούλωση. Διαπίστωση που αυτόματα θα οδηγήσει και στην αποπροσκόλληση όχι μόνο από τα δολώματα του αλλά και κάθε είδους μάταιες επιδιώξεις που θα ανοίξουν το χώρο να παει η προσοχή μας στα ουσιαστικότατα.
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Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
https://www.newsit.gr/politikh/ypoxreotikos-emvoliasmos-to-diaggelma-tou-prothypourgou-kyriakou-mitsotaki/3324361/
100 χιλιάδες δίσκοι https://www.youtube.com/watch?v=qK187LdnVGI
Μόσχα: Οι καφετέριες δεν δέχονται ανεμβολίαστους!
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9c%cf%8c%cf%83%cf%87%ce%b1-%ce%9f%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc/
#ΕμβολιάσουΤΩΡΑ! -κοινωνικό μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης
https://youtu.be/B39fAZ41SDM
Παπάδες, δήμαρχοι και... influencers στη μάχη των εμβολίων -Επιχείρηση «πειθώ» από την κυβέρνηση https://www.iefimerida.gr/ellada/papades-dimarhoi-kai-influencers-sti-mahi-ton-embolion-epiheirisi-peitho-apo-tin-kybernisi
ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΕ, ΑΚΟΥΤΕ; https://youtu.be/PoycoM1ChNc
Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.503 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.687.527 (50% ΣΟΒΑΡΕΣ) μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021 https://www.zougla.gr/apopseis/article/ee-8anati17503--parenergies-1687527-50-sovares-mexri-tis-3-iouliou-2021
Moderna QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm
COVID-19 Vaccine Candidates Show Gene Therapy is a Viable Strategy
https://asgct.org/research/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine
Study Turns Central Dogma on Its Head https://www.genengnews.com/news/study-turns-central-dogma-on-its-head/
Manufacturing Considerations for Licensed and Investigational Cellular and Gene Therapy Products During COVID-19 Public Health Emergency https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/manufacturing-considerations-licensed-and-investigational-cellular-and-gene-therapy-products-during
COVID-19: Government changes tone over 'Freedom Day'
https://youtu.be/g9jouwZfOVU
Sydney news: City-wide lockdown expected to continue; Telstra fined; More aged-care COVID-19 cases https://www.abc.net.au/news/2021-07-07/sydney-news-lockdown-to-continue/100272002
Η MICROSOFT ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ... ''χρησιμοποιούμε υβριδοποίηση και προγραμματισμό DNA' https://uploads1.newtube.app/fake_pandemic/dqToHj3
Αναρωτιέμαι όμως, τώρα που από τη μια δεν κρατούν ούτε τους τύπους σε ό,τι αφορά τις ολοκληρωτικές καταβολές τους, από την άλλη οι παρενέργειες των μπολιών όλο και γίνονται γνωστότερες, θα μπορέσουν να αποκλείσουν από τα πάντα ένα τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πλέον βγήκε στο δρόμο δημιουργώντας ένα εκπληκτικό κλίμα σε όλη την Ελλάδα; Κάτι το οποίο ευελπιστούμε να έχει έμπρακτη συνέχεια τόσο στο να μην υπάρχει καμια συναίνεση σε αυτή τη μούρλα όσο και στις κατάλληλα στοχευμένες πράξεις αντίδρασης στα αντισυνταγματικά μέτρα.
Κοιτώντας τη μεγάλη εικόνα φυσικά δεν μας κάνει εντύπωση που τελικά αυτή η ανοσία αγέλης δεν αναμένεται να μας έβρει ποτέ. Και πώς θα μπορούσαν να κάνουν πίσω τώρα που περισσότερο από ποτέ δείχνουν πως το γενετικό υλικό μας, το DNA μας τους είναι τόσο σημαντικό. Το θηρίο λοιπόν μας δείχνει ξεκάθαρα τα δόντια του όμως και ο άνθρωπος που είναι προετοιμασμένος αντικρίζει για τα καλά πλέον τον αποκαλυμμένο εχθρό του και γνωρίζει με σιγουριά πως κάθε του πρόταση μας οδηγούσε πάντα σε μεγαλύτερη υποδούλωση. Διαπίστωση που αυτόματα θα οδηγήσει και στην αποπροσκόλληση όχι μόνο από τα δολώματα του αλλά και κάθε είδους μάταιες επιδιώξεις που θα ανοίξουν το χώρο να παει η προσοχή μας στα ουσιαστικότατα.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
Όλοι οι σύνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ: https://angelokarageorgos.gr/i-aprokalipti-apokalipsi-ton-dealers-tou-emvoliou
Υποχρεωτικός εμβολιασμός: Το διάγγελμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
https://www.newsit.gr/politikh/ypoxreotikos-emvoliasmos-to-diaggelma-tou-prothypourgou-kyriakou-mitsotaki/3324361/
100 χιλιάδες δίσκοι https://www.youtube.com/watch?v=qK187LdnVGI
Μόσχα: Οι καφετέριες δεν δέχονται ανεμβολίαστους!
https://www.makeleio.gr/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1/%ce%9c%cf%8c%cf%83%cf%87%ce%b1-%ce%9f%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5%cf%84%ce%ad%cf%81%ce%b9%ce%b5%cf%82-%ce%b4%ce%b5%ce%bd-%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%ce%bd%ce%b5%ce%bc/
#ΕμβολιάσουΤΩΡΑ! -κοινωνικό μήνυμα της Περιφέρειας Κρήτης
https://youtu.be/B39fAZ41SDM
Παπάδες, δήμαρχοι και... influencers στη μάχη των εμβολίων -Επιχείρηση «πειθώ» από την κυβέρνηση https://www.iefimerida.gr/ellada/papades-dimarhoi-kai-influencers-sti-mahi-ton-embolion-epiheirisi-peitho-apo-tin-kybernisi
ΓΕΡΟΝΤΑ ΝΕΚΤΑΡΙΕ, ΑΚΟΥΤΕ; https://youtu.be/PoycoM1ChNc
Ε.Ε.: ΘΑΝΑΤΟΙ: 17.503 – ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 1.687.527 (50% ΣΟΒΑΡΕΣ) μέχρι τις 3 Ιουλίου 2021 https://www.zougla.gr/apopseis/article/ee-8anati17503--parenergies-1687527-50-sovares-mexri-tis-3-iouliou-2021
Moderna QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1682852/000168285220000017/mrna-20200630.htm
COVID-19 Vaccine Candidates Show Gene Therapy is a Viable Strategy
https://asgct.org/research/news/november-2020/covid-19-moderna-nih-vaccine
Study Turns Central Dogma on Its Head https://www.genengnews.com/news/study-turns-central-dogma-on-its-head/
Manufacturing Considerations for Licensed and Investigational Cellular and Gene Therapy Products During COVID-19 Public Health Emergency https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/manufacturing-considerations-licensed-and-investigational-cellular-and-gene-therapy-products-during
COVID-19: Government changes tone over 'Freedom Day'
https://youtu.be/g9jouwZfOVU
Sydney news: City-wide lockdown expected to continue; Telstra fined; More aged-care COVID-19 cases https://www.abc.net.au/news/2021-07-07/sydney-news-lockdown-to-continue/100272002
Η MICROSOFT ΤΟ ΛΕΕΙ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΑ... ''χρησιμοποιούμε υβριδοποίηση και προγραμματισμό DNA' https://uploads1.newtube.app/fake_pandemic/dqToHj3
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