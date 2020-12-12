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2030, leur monde d'après échouera (Forum Économique Mondial)
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37 views • December 12, 2020
Cette vidéo, réalisée par le Forum Économique Mondial et publiée sur YouTube en 2016 a fait long feu. Elle a été tellement "dislikée", qu'ils ont fini par la supprimer.
En la regardant, on comprend que, déjà, tout ce qui nous arrive était programmé pour qu'enfin survienne ce moment tant attendu où ils allaient tout détruire pour tout "mieux" reconstruire... Et nous faire entrer de force dans ce qu'ils appellent : « le Nouvel Ordre Mondial. »
Pour nous, pauvres péquins, c'est un monde qui ressemble à s'y méprendre à l'enfer.
Aujourd'hui, en 2020, le temps des révélations est venu. L'archevêque Carlo Maria Vigano sort de l'ombre, et dénonce ouvertement l'infiltration du Vatican par la franc-maçonnerie (depuis Vatican II, l'Église n'est plus l'église de Dieu, mais celle de Satan)
Les généraux américains sortent eux aussi de l'ombre : voir les entretiens avec les généraux M. Flyy, et Thomas McInerney.
https://www.worldviewweekend.com/tv/video/wvw-tv-exclusive-lt-general-michael-flynns-first-interview-president-trumps-pardon
La Cabale attaque aujourd'hui ouvertement le monde : aux États-Unis (élections, mais aussi partout dans le monde, et spécifiquement en Europe, avec une pandémie montée de toutes parts.
Mon blogue :
margueriterothe.com
Mon Twitter :
@MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://lbry.tv/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8
(invitation)
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
(en cours d’aménagement)
En la regardant, on comprend que, déjà, tout ce qui nous arrive était programmé pour qu'enfin survienne ce moment tant attendu où ils allaient tout détruire pour tout "mieux" reconstruire... Et nous faire entrer de force dans ce qu'ils appellent : « le Nouvel Ordre Mondial. »
Pour nous, pauvres péquins, c'est un monde qui ressemble à s'y méprendre à l'enfer.
Aujourd'hui, en 2020, le temps des révélations est venu. L'archevêque Carlo Maria Vigano sort de l'ombre, et dénonce ouvertement l'infiltration du Vatican par la franc-maçonnerie (depuis Vatican II, l'Église n'est plus l'église de Dieu, mais celle de Satan)
Les généraux américains sortent eux aussi de l'ombre : voir les entretiens avec les généraux M. Flyy, et Thomas McInerney.
https://www.worldviewweekend.com/tv/video/wvw-tv-exclusive-lt-general-michael-flynns-first-interview-president-trumps-pardon
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