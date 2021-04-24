ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΑΚΥΡΏΝΕΙ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥΣ ΩΣ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΆΖΕΙ ΤΟΥΣ .... "ΛΗΣΤΑΡΧΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΜΠΙΛ ΓΚΕΙΤΣ" ΚΑΙ Α. ΦΑΟΥΤΣΙ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ.... BIG PHARMA, ΠΟΥ ΜΕ ΤΑ ΕΜΒΌΛΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 32 ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΤΈΣΤΡΕΨΑΝ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΠΟΛΛΟΊ ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΔΗΓΉΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΘΆΝΑΤΟ !

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΈΝΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ, ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΜΗΝΥΣΗ ΠΟΥ ΥΠΈΒΑΛΕ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΌΝΩΝ , ΜΕ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΉ ΡΌΜΠΕΡΤ ΚΕΝΝΕΝΤΙ ΤΖΟΥΝΙΟΡ!