BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

La nouvelle normalité (VOSTFR)
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
44 views • February 20, 2021
16 février 2021 : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/LaNouvelleNormalit%C3%A9_VOSTFR:2
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
@LeLibrePenseur.org

Censuré sur les réseaux sociaux! 🚨
Une création 🌐 happen.network : (
https://www.happen.network/
)
Pour la première fois en version originale + sous-titrage en Français par/pour lelibrepenseur.org

Nous sommes en janvier 2021, le monde est bloqué et notre économie est au bord de l'effondrement.

Le nouveau vaccin permettra-t-il à nos vies de revenir à la normale ou marquera-t-il un point charnière dans l'évolution de l'humanité (celle qui est motivée par l'intelligence artificielle, réinventera le capitalisme et sera régie par des lois tyranniques extrêmes dictées par les élites mondiales) ?

"The New Normal", un documentaire factuel de 50 minutes, examine la quatrième révolution industrielle, ce que les 1% ont à gagner et que nous sommes sur le point de perdre.

⚠️ Documentaire le plus important depuis Hold-Up, de la 🧨 qui va mettre le 🔥 aux poudres, à partager et à envoyer à tous vos contacts, groupes, channels, réseaux Français.

Expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Keywords
dictaturelibertenomcovid19masqueshumanitevaccinseveilgrand resetglobalistes
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study Links Higher Physical Activity to Slower Cognitive, Motor Decline in Parkinson&#8217;s

Study Links Higher Physical Activity to Slower Cognitive, Motor Decline in Parkinson’s

Morgan S. Verity
Finnish Study Links Earlier Menopausal Transition to Higher Anxiety, Depression Symptoms

Finnish Study Links Earlier Menopausal Transition to Higher Anxiety, Depression Symptoms

Coco Somers
The 25-minute threshold: Why prolonged sitting silences your muscles and how to counteract it

The 25-minute threshold: Why prolonged sitting silences your muscles and how to counteract it

Willow Tohi
Study Links Breakfast, Exercise, Sleep to Psychological Flexibility

Study Links Breakfast, Exercise, Sleep to Psychological Flexibility

Zoey Sky
Beyond the radio silence: Could alien civilizations be signaling like cosmic fireflies?

Beyond the radio silence: Could alien civilizations be signaling like cosmic fireflies?

Ava Grace
U.S., China, Russia Face Questions Over UFO Technology Race, Officials Say

U.S., China, Russia Face Questions Over UFO Technology Race, Officials Say

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy