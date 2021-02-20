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La nouvelle normalité (VOSTFR)
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44 views • February 20, 2021
16 février 2021 : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2/LaNouvelleNormalit%C3%A9_VOSTFR:2
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
@LeLibrePenseur.org
Censuré sur les réseaux sociaux! 🚨
Une création 🌐 happen.network : (
https://www.happen.network/
)
Pour la première fois en version originale + sous-titrage en Français par/pour lelibrepenseur.org
Nous sommes en janvier 2021, le monde est bloqué et notre économie est au bord de l'effondrement.
Le nouveau vaccin permettra-t-il à nos vies de revenir à la normale ou marquera-t-il un point charnière dans l'évolution de l'humanité (celle qui est motivée par l'intelligence artificielle, réinventera le capitalisme et sera régie par des lois tyranniques extrêmes dictées par les élites mondiales) ?
"The New Normal", un documentaire factuel de 50 minutes, examine la quatrième révolution industrielle, ce que les 1% ont à gagner et que nous sommes sur le point de perdre.
⚠️ Documentaire le plus important depuis Hold-Up, de la 🧨 qui va mettre le 🔥 aux poudres, à partager et à envoyer à tous vos contacts, groupes, channels, réseaux Français.
Expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Salim Laïbi - Le Libre Penseur : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
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Nous sommes en janvier 2021, le monde est bloqué et notre économie est au bord de l'effondrement.
Le nouveau vaccin permettra-t-il à nos vies de revenir à la normale ou marquera-t-il un point charnière dans l'évolution de l'humanité (celle qui est motivée par l'intelligence artificielle, réinventera le capitalisme et sera régie par des lois tyranniques extrêmes dictées par les élites mondiales) ?
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