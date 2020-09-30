dr. Birame Boye - Científicos por la Verdad -retirado de youtube

Conferencia de Prensa "Unidos por la Verdad y la Vida, en Libertad".Viernes 25 de Septiembre en Barcelona.CIENTÍFICOS por la VERDADDr Birame BoyeDoctor en Física y Química aplicada a la protección del medio ambiente, y tratamientos de aguas mediante procesos de oxidación avanzada.Birame Boye se ha formado en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente en la Universidad de Ivanovo, en la ex Unión Soviética, y ha profundizando aún más estos estudios en la Universidad de Paris XII Val de Marne, en el EIER en Burkina Faso, en el EPFL de Lausana, en Suiza, y en la Universidad de Barcelona, para la que trabaja como investigador.Actualmente se dedica también a dar soluciones tecnológicas sostenibles a los problemas del medioambiente, del agua y a las energías renovables. Es Director General del Consorcio Eco y verde MBI GREEN CONSORTIUM, con sede en Barcelona. Especializado en tratamientos del agua (potabilización y desinfección ecológica y sostenible, sin productos químicos añadidos), es experto en tratamiento de afluentes líquidos (aguas residuales) y sólidos urbanos, industriales y hospitalarios (RSU, RSI y RH); además es especialista en energías renovables, siempre bajo la orientación de cero residuos, cero emisiones, cero descargas/vertederos y con una visión circular de la economía.Birame Boya nació en Senegal, en la orilla este del Lago RetbaGrabación y ediciónAlícia Ninou