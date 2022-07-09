10/2021 - Το Ισραήλ αρνείται το Green Pass σε όσους είχαν σοβαρές παρενέργειες από τη δεύτερη δόση και δεν μπορούν να λάβουν την τρίτη για ιατρικούς λόγους.





Το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 News αναφέρει στην έκθεσή του ότι περίπου 2.000 Ισραηλινοί θα στερηθούν το Green Pass (ψηφιακό διαβατήριο εμβολιασμού) επειδή, λόγω των αρνητικών επιπτώσεων των προηγούμενων δόσεων, δεν μπορούν να υποβληθούν σε τρίτο εμβόλιο.





Το Ισραήλ αποφάσισε να αυστηροποιήσει τους κανόνες για το Green Pass και να τον περιορίσει μόνο σε όσους έχουν λάβει την τρίτη αναμνηστική δόση του εμβολίου ή έχουν πρόσφατα αναρρώσει από τον κορονοϊό.





Τα νέα κριτήρια σημαίνουν ότι σχεδόν 2 εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν τα διαβατήριά τους εμβολιασμού τις επόμενες ημέρες.





Σύμφωνα με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές, τα άτομα πρέπει να έχουν λάβει ενισχυτική για να είναι επιλέξιμοι για το πράσινο διαβατήριο. Όσοι έλαβαν δύο δόσεις του εμβολίου και όσοι ανάρρωσαν από τον κορονοϊό θα λάβουν κάρτες που ισχύουν για έξι μόνο μήνες από την ημερομηνία του εμβολιασμού ή της ανάρρωσης.





Δεκάδες Ισραηλινοί πραγματοποίησαν διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν για το σύστημα των πράσινων διαβατηρίων, με αυτοκινητοπομπές να φράζουν τις πρωινές μετακινήσεις ενώ πολλοί Ισραηλινοί επέστρεψαν στην εργασία τους την Κυριακή μετά τις εβραϊκές διακοπές του Σεπτεμβρίου.





«Είμαστε απολύτως εναντίον του αναγκαστικού εμβολιασμού ή οποιουδήποτε καταναγκαστικού φαρμάκου και είμαστε εντελώς αντίθετοι του να κάνουμε οτιδήποτε στα παιδιά και τα εγγόνια μας και διαφωνούμε», δήλωσε η Σάρα Φελτ, η οποία διαμαρτυρήθηκε κατά μήκος του κεντρικού αυτοκινητόδρομου που συνδέει την Ιερουσαλήμ και το Τελ Αβίβ.





Το Ισραήλ έσπευσε να εμβολιάσει το μεγαλύτερο μέρος του ενήλικου πληθυσμού του αφού έκανε συμφωνία με την Pfizer για την ανταλλαγή ιατρικών δεδομένων σε αντάλλαγμα μία σταθερή παροχή δόσεων.





Αυτό το καλοκαίρι το Ισραήλ ξεκίνησε μια επιθετική εκστρατεία για να υποστηρίξει τη μείωση της αποτελεσματικότητας των εμβολίων στον πληθυσμό του. Πάνω από το 60% του ισραηλινού πληθυσμού έλαβε δύο δόσεις του εμβολίου Pfizer / BioNTech και σχεδόν 3,5 εκατομμύρια από τους 9,3 εκατομμύρια πολίτες του Ισραήλ έλαβαν ενισχυτική δόση του εμβολίου. Αλλά τουλάχιστον άλλα 2 εκατομμύρια έχουν λάβει μόνο δύο δόσεις και πολλοί θα χάσουν τα προνόμια που παρέχει η πράσινη κάρτα.





Πηγή: 03/10/2021 - https://abcnews.go.com/International/wireStory/israel-tightens-covid-green-pass-rules-sparking-protest-80376179





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