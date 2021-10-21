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Τί ἑτοιμάζουν γιά τήν ἀνθρωπότητα oἱ παγκοσμιοποιητές;Ἑλληνική ἐπανεκκίνηση τῆς Δημοκρατίας 20-10-21
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193 views • October 21, 2021
Ἀλήθειες καί ψέμματα γιά τήν ἐπιχειρούμενη ἐπανεκκίνηση τῶν ἐχθρῶν τῆς Δημοκρατίας
Ἡ Ἑλλάδα ἀδειάζει ἀπο Ἕλληνες
Διωγμός τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης
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Ἡ Ἑλλάδα ἀδειάζει ἀπο Ἕλληνες
Διωγμός τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης
Κατάργηση κάθε Δημοκρατίας
Κατάργηση κάθε ἐλευθερίας
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https://www.youtube.com/channel/UCgaKKswUWaj6XMOfHU0zZAg
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https://www.youtube.com/channel/UCNlugwURZVAahn0DKtimCOg
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https://www.youtube.com/channel/UCwfGItFz4p5Hi4npC_VOvJw
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