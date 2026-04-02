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Statt Episode 137: Mein Problem mit @Brighteon
Bannbrecher & Dammbrecher
Bannbrecher & Dammbrecher
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6 views • 5 days ago

Leider ist der Fortbestand der Sendereihe auf dieser Plattform in Gefahr. Zwei Probleme stehen dem im Weg: Ich erreiche, erstens, im Schnitt bei weitem nicht die Mindestzahl der Zuschauer, die erforderlich wäre, um die Sendereihe fortsetzen zu können. 

Zweitens bricht der Upload regelmäßig frühzeitig ab, und dies verschärft sich immer mehr. Inzwischen liegt die Grenze bei unter 250 MB, d.h. ich müsste meine Langform-Inhalte extrem komprimieren, um sie überhaupt noch posten zu können.

In der Hoffnung, dass sich die Lage im Lauf der nächsten Monate ändert, werde ich zunächst nur noch Snippets mit Verweis auf andere Plattformen hochladen. Sollte das Problem bestehen bleiben, werde ich Brighteon verlassen müssen, weil mein Sendekonzept nicht zum Geschäftsmodell dieser Plattform passt.

Vielen Dank an alle, die mich bis hierher begleitet und unterstützt haben, einschließlich den Plattformbetreibern!


Zentrale Anlaufstelle für meine Sendereihe "Bannbrecher & Dammbrecher" ist die Website

https://bannbrecher.de

Dort sind neben zusätzlichen Infos auch die Adressen aller Plattformen zu finden, auf denen ich sende.


Die aktuelle Sendung, ...

Episode 137: Links ist nicht recht. Weshalb linke Vorstellungen eine Sklavenreligion sind

...läuft bei:

https://odysee.com/@bannbrecher:a/137

https://www.bitchute.com/video/I18gthoBQvhO

https://rumble.com/v77wq2w-episode-137-links-ist-nicht-recht.-weshalb-linke-vorstellungen-eine-sklaven.html

https://www.youtube.com/watch?v=t84RP3eRSlM

https://open.spotify.com/episode/3S7N7DtoxzxZc5J4mXvuMP?si=7aoJxOo9S1WOKkpdZ8G_oA



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