FN vill stoppa "desinformation" på nätet - Elsa Widding

Medborgarpolitik publicerar med tillstånd av Elsa Widding ett urval av hennes videofilmer som behandlar ämnen och fakta som inte får tillräcklig uppmärksamhet i etablerade media. Om du vill stödja Elsa med en donation kan du klicka på denna länk till MediaLinq: https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=339c918d5d304aa8929f32a787e9b077&sel=Donation&origin=referrer&a=5 Det tar 5 sekunder! Behövs mer än någonsin nu, när Elsa inte längre har stöd av en partiorganisation!



Länk till bloggen om boken Sunt Förnuft om Energi och Klimat - Innehåll, förord, inledning och referenser

https://www.klimatkarusellen.se/post/sunt-förnuft-om-energi-och-klimat-innehåll-förord-inledning-och-referenser

Länk till beställning av böckerna Klimatkarusellen | Elsa Widding

https://www.klimatkarusellen.se/