FN vill stoppa "desinformation" på nätet - Elsa Widding

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Medborgarpolitik publicerar med tillstånd av Elsa Widding ett urval av hennes videofilmer som behandlar ämnen och fakta som inte får tillräcklig uppmärksamhet i etablerade media. Om du vill stödja Elsa med en donation kan du klicka på denna länk till MediaLinq: https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=339c918d5d304aa8929f32a787e9b077&sel=Donation&origin=referrer&a=5 Det tar 5 sekunder! Behövs mer än någonsin nu, när Elsa inte längre har stöd av en partiorganisation!
Länk till bloggen om boken Sunt Förnuft om Energi och Klimat - Innehåll, förord, inledning och referenser
https://www.klimatkarusellen.se/post/sunt-förnuft-om-energi-och-klimat-innehåll-förord-inledning-och-referenser
Länk till beställning av böckerna Klimatkarusellen | Elsa Widding
https://www.klimatkarusellen.se/