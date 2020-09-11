1-Estudos dos Ensinamentos Pleiadianos (1ª Aula do livro "Familia da Luz"), com Ibiatan Upadian, em 18-04-2020.

Quem são os Pleiadianos?



Os pleiadianos são uma civilização amorosa, pacífica e altamente espiritualizada, que cultua a harmonia, a beleza e todas as formas de arte.



As Plêiades é um aglomerado de estrelas da constelação de Touro, com mais de mil estrelas, das quais sete são visíveis a olho nu e dentre estas se destaca Alcyone o sol central das Plêiades, estrela de 3ª grandeza, localizada a 425 anos-luz da Terra e em torno da qual giram as outras estrelas, cada qual com seu sistema de planetas. Alcyone tem a luminosidade equivalente a 1.400 vezes a do nosso sol, uma estrela de 5ª grandeza.



Os Pleiadianos vivem em plena unicidade uns com os outros e são muito ligados a cura, a medicina natural, às forças da natureza, ao xamanismo nativo e às terapias alternativas (foram eles que ensinaram aos chineses a técnica da acupuntura em torno de 4.500 A.C.).