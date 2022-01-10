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CDL122 - Continuez à tenir bon ! (TENIR XVIII) - Jean-Jacques Crevecoeur
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40 views • January 10, 2022
lundi 10 janvier 2022
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Commentaire d'origine :
CONTINUEZ À TÉLÉCHARGER ET À DIFFUSER LA VIDÉO « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! » DISPONIBLE MAINTENANT DANS 11 LANGUES DIFFÉRENTES, en cliquant sur ce lien : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
Dans cette nouvelle conversation, j'aborde simplement trois thématiques :
— pourquoi il est important de tenir bon, jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences et quel que soit le prix à payer…
— comment je conçois la formation d'animateur et d'organisateur de groupes d'action…
— comment vous pouvez participer à un sondage (important pour moi) pour contribuer à la conception de la formation d'animateur et pour améliorer les services que je vous rends dans ce combat essentiel pour l'avenir de l'humanité.
LES LIENS MENTIONNÉS DANS CETTE VIDÉO :
— Pour participer au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/SONDAGE-CDL122
— Pour lire l'article de Mike Adams traduit en français : https://cogiito.com/societe/alerte-globale-on-estime-que-10-millions-de-personnes-par-jour-sont-sur-le-point-dattendre-la-mort-avec-le-vaccin-covid-qui-pourrait-exterminer-des-milliards-de-personnes-sil-nest-pas-interro/
— Pour t'inscrire sur Solidarita : https://solidarita.net (En cas de problème, communiquez avec le support de Solidarita à l'adresse : [email protected])
QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :
— pour vous inscrire sur Full Life Channel, cliquez sur https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Les groupes déjà existants sur Solidarita.net :
— groupe CDL104 - Droits fondamentaux : https://solidarita.net/CDL104
— groupe CDL105 - Droit du travail et COVID : https://solidarita.net/CDL105
— groupe CDL106 - Scolarité et vaccination : https://solidarita.net/CDL106
— groupe CDL107 - Pros de santé et vaccination : https://solidarita.net/CDL107
— groupe CDL115 - Les sortir de la sidération : https://solidarita.net/CDL115
— groupe CDL117 - Grève générale illimitée : https://solidarita.net/CDL117
— groupe Humour, arme de destruction massive : https://solidarita.net/cdl-humour
— groupe CDL-France - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-France-mensonges
— groupe CDL-Belgique - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Belgique-mensonges
— groupe CDL-Suisse - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Suisse-mensonges
— groupe CDL-Québec - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Quebec-mensonges
— groupe CDL-Luxembourg - Mensonges criminels : https://solidarita.net/CDL-Luxembourg-mensonges
Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
Commentaire d'origine :
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Dans cette nouvelle conversation, j'aborde simplement trois thématiques :
— pourquoi il est important de tenir bon, jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences et quel que soit le prix à payer…
— comment je conçois la formation d'animateur et d'organisateur de groupes d'action…
— comment vous pouvez participer à un sondage (important pour moi) pour contribuer à la conception de la formation d'animateur et pour améliorer les services que je vous rends dans ce combat essentiel pour l'avenir de l'humanité.
LES LIENS MENTIONNÉS DANS CETTE VIDÉO :
— Pour participer au sondage : https://fr.surveymonkey.com/r/SONDAGE-CDL122
— Pour lire l'article de Mike Adams traduit en français : https://cogiito.com/societe/alerte-globale-on-estime-que-10-millions-de-personnes-par-jour-sont-sur-le-point-dattendre-la-mort-avec-le-vaccin-covid-qui-pourrait-exterminer-des-milliards-de-personnes-sil-nest-pas-interro/
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