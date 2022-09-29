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Le plus gros mensonge de l’histoire: La base de données est erronée. Il n’y a jamais eu de pandémie. Les mandats Covid, y compris le vaccin, sont invalides. 28 septembre 2022
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Le COVID est un virus fictif. Aucun laboratoire n’a pu le détecter
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