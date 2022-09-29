Le plus gros mensonge de l’histoire: La base de données est erronée. Il n’y a jamais eu de pandémie. Les mandats Covid, y compris le vaccin, sont invalides. 28 septembre 2022



https://www.profession-gendarme.com/le-plus-gros-mensonge-de-lhistoire-la-base-de-donnees-est-erronee-il-ny-a-jamais-eu-de-pandemie-les-mandats-covid-y-compris-le-vaccin-sont-invalides/

Le COVID est un virus fictif. Aucun laboratoire n’a pu le détecter

https://1scandal.com/le-covid-est-un-virus-fictif-aucun-laboratoire-na-pu-le-detecter/



