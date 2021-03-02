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LA ÉTICA INDIVIDUAL con Félix Rodrigo Mora
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74 views • March 02, 2021
La manera de romper al sistema actual es convertirnos en sujetos con moral, autoconstruidos, autosuficientes y libres. Lo que el sistema persigue es justamente lo contrario, que seamos personas dependientes y víctimas propicias de todos los sistemas asistenciales.
TEMAS QUE TRATAMOS
La ética individual o el deber moral autoimpuesto.
¿Cómo debemos construir nuestra propia moral?
La decadencia de nuestra sociedad
Ética sodalicia
Autoconstrucción del Sujeto (video del 2019)
https://www.brighteon.com/d7795245-f31b-4802-a52d-1d2d2c95fdda
https://amoryfalcata.com/2021/02/24/editorial-no2-25-02-2021/
https://esfuerzoyservicio.blogspot.com
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La ética individual o el deber moral autoimpuesto.
¿Cómo debemos construir nuestra propia moral?
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Ética sodalicia
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