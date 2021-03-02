LA ÉTICA INDIVIDUAL con Félix Rodrigo Mora

La manera de romper al sistema actual es convertirnos en sujetos con moral, autoconstruidos, autosuficientes y libres. Lo que el sistema persigue es justamente lo contrario, que seamos personas dependientes y víctimas propicias de todos los sistemas asistenciales.TEMAS QUE TRATAMOSLa ética individual o el deber moral autoimpuesto.¿Cómo debemos construir nuestra propia moral?La decadencia de nuestra sociedadÉtica sodaliciaAutoconstrucción del Sujeto (video del 2019)