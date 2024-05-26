Абсолютная власть ВОЗ – пандемическое соглашение

«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» – https://bit.ly/42SZ2Kj "С 22 по 28 мая будет решаеться вопрос подписания пандемического соглашения. Если Россиия его подпишет, локдауны и ограничеия 2021-го года покажутся цветочками по сравнению с тем, что нас ожидает".
Распространяйте информацию, у кого есть такая возможность. Ссылка для скачивания https://pixeldrain.com/u/b31mVrb5
Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj
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