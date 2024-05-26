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Абсолютная власть ВОЗ – пандемическое соглашение
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Vera Nika
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Published 15 hours ago

«Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?» – https://bit.ly/42SZ2Kj "С 22 по 28 мая будет решаеться вопрос подписания пандемического соглашения. Если Россиия его подпишет, локдауны и ограничеия 2021-го года покажутся цветочками по сравнению с тем, что нас ожидает".

Распространяйте информацию, у кого есть такая возможность. Ссылка для скачивания https://pixeldrain.com/u/b31mVrb5

Видео и Материалы по теме ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://bit.ly/3XRvfPj

Скачать Архив Сайта — https://victoriara.ru/files/USMALOSARHIV.zip (250 МБ), после разархивирования можно просматривать без подключения к интернет.


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