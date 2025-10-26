NUESTRA ACTUAL PROBLEMATICA SOCIAL FRENTE A NUESTRA PROPIA VIDA O MUERTE.

NOS SOBRAN VERDADES POR DEFENDER, por lo tanto, NO podemos continuar errando y mintiendo.

Dejemos de encubrir y justificar nuestros errores y mentiras, haciéndolo con más fraudes y más mentiras.

Respecto a las imprecisiones y errores del informe de la biotecnóloga Diblasi y compañía, toda la verdad la cual casi nadie se atreve afrontar, defender y exponer.

Resulta vergonzoso que este 31 de octubre se la haya convocado a Diblasi a relucir sus “verdades científicas” ante el Congreso de la Nación Argentina, haciéndolo incluso a sabiendas de lo erróneo y fraudulento que resulta ser su informe “científico”.

El Dr. Gastón Cornu Labat solicita a los organizadores y responsables del evento, que Diblasi sea inmediatamente retirada del mismo y en su reemplazo sea presentado la mayor parte del contenido del siguiente video.

Irónicamente, aseguramos luchar en contra de la corrupción y mentira del sistema académico y médico convencional, la política, poder judicial y medios masivos y, sin embargo, adictivamente, nos la pasamos buscando aplausos y un berreta populismo, generando mentiras, negándolas, ocultándolas, disfrazándolas e incluso -incauta y fanáticamente- festejándolas.

¿a que se debe esto, a mediocridad, torpeza, estupidez, enfermedad mental, inseguridad personal, cobardía o mezquinó oportunismo?

No puede ser que estemos luchando contra poderosas y muy corruptas organizaciones internacionales e, internamente, NO nos animemos a desplumar con la verdad a cuatro gatos locos comandados por una delirante, falsa y oportunista pseudo luchadora y supuesta defensora de la verdad, la vida y la justicia.

La probleática de la política sanitaria nacional, la pandemia del COVID 19 y próximas catastróficas pandemias ya pre anunciadas, presentada bajo la perspectiva de la geopolítica internacional, las explotadoras agendas globalistas de control y los corruptos intereses impartidos por los diversos organismos y poderes supra nacionales.