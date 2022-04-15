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Elina Kero on sankaritar. Tilinumero mukana jos joku haluaa OIKEASTI auttaa
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113 views • April 15, 2022
Mulla on Sprintteri lastattuna täyteen ensiaputarvikkeita ja vauvan vaippoja ja maitoja. Tässä pari viikkoa kerännyt rahaa ja avustustarvikkeita. Tänään ajan Tampereelle ehostamaan autoa kuntoon ja tiistaina lähdetään takaisin Ukrainan rajalle.
Meillä on Sarin kanssa kerättynä nyt rahat dieseliin sinne ja takaisin, puuttuu vielä rahaa että pystyy Puolan sisäisiä kuljetuksia hoitamaan ja toimittamaan rajalla jonottaville pakolaisille ruokaa ja vilttejä.
Jos joku tässä ryhmässä haluaa avustaa muutamalla eurolla, mulle voi laittaa tilille FI5311073500142769
Ei oo keräilylupia, liian hidasta ja työlästä.
Lapsiperheitä kuskaan Puolan sisäisissä ajoissa ja tuon tullessa Suomeen.
Voin sanoa, että isojen hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta on melko paskaa. Siellä olisi 4 miljoonaa rajan yli paennutta kuollut nälkään jos ei yksityiset olisi auttaneet. Nyt on punainen risti ja unicef saanut väkeään liikkeelle (kesti kuukauden) mutta ei edelleenkään riittävästi.
Meillä on Sarin kanssa kerättynä nyt rahat dieseliin sinne ja takaisin, puuttuu vielä rahaa että pystyy Puolan sisäisiä kuljetuksia hoitamaan ja toimittamaan rajalla jonottaville pakolaisille ruokaa ja vilttejä.
Jos joku tässä ryhmässä haluaa avustaa muutamalla eurolla, mulle voi laittaa tilille FI5311073500142769
Ei oo keräilylupia, liian hidasta ja työlästä.
Lapsiperheitä kuskaan Puolan sisäisissä ajoissa ja tuon tullessa Suomeen.
Voin sanoa, että isojen hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta on melko paskaa. Siellä olisi 4 miljoonaa rajan yli paennutta kuollut nälkään jos ei yksityiset olisi auttaneet. Nyt on punainen risti ja unicef saanut väkeään liikkeelle (kesti kuukauden) mutta ei edelleenkään riittävästi.
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