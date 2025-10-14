BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
🎵 American woman
wolfburg
wolfburg
35 views • 1 day ago
A psychedelic rock anthem begins with gritty electric guitars and swirling organs, riding a heavy, syncopated groove, Punchy bass and sharp drums propel the verses while fuzzy guitar licks weave through, Choruses burst open with layered harmonies, dynamic horn accents, and wah-soaked guitar, A spoken word bridge rides a slow, hypnotic breakdown, before a surging, experimental outro jam—driven by wailing solos and walls of feedback—closes the track in an explosive wash of sound


American woman, stay away from me American woman, mama, let me be Don't come a-hangin' around my door I don't wanna see your face no more I got more important things to do Than spend my time growin' old with you Now woman, I said stay away American woman, listen what I say American woman, get away from me American woman, mama, let me be Don't come a-knockin' around my door Don't wanna see your shadow no more Coloured lights can hypnotize Sparkle someone else's eyes Now woman, I said get away American woman, listen what I say, hey American woman, said get away American woman, listen what I say Don't come a-hangin' around my door Don't wanna see your face no more I don't need your war machines I don't need your ghetto scenes Coloured lights can hypnotize Sparkle someone else's eyes Now woman, get away from me American woman, mama, let me be Go, gotta get away, gotta get away Now go go go I'm gonna leave you, woman Gonna leave you, woman Bye-bye Bye-bye Bye-bye Bye-bye You're no good for me I'm no good for you Gonna look you right in the eye Tell you what I'm gonna do You know I'm gonna leave You know I'm gonna go You know I'm gonna leave You know I'm gonna go, woman I'm gonna leave ya, woman Goodbye, American woman...

a psychedelic rock anthem begins with gritty electric guitars and swirling organsriding a heavysyncopated groovepunchy bass and sharp drums propel the verses while fuzzy guitar licks weave throughchoruses burst open with layered harmoniesdynamic horn accentsand wah-soaked guitara spoken word bridge rides a slowhypnotic breakdownbefore a surgingexperimental outro jamdriven by wailing solos and walls of feedback
