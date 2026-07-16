THE ARCHING COVENANT-LOVE WITH ARCHING ANGELS

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THE ARCHING COVENANT
HERMES THOTH
ANGEL TEARS--VISION--TRACK 2
WE'RE AT THE END OF SCHOOL AND HERE COMES THE TEACHER
HE DOESN'T LOOK TOO HAPPY...HE SAYS HE'S FINISHED
NOW IT'S TIME TO TEST ALL THE CHILDREN
IN THE ARTS OF SELFLESS LOVING
READ THE BOOKS THEY'LL TELL YOU ABOUT LOVE
SAMUEL, DANIEL, EZEKIEL...JOHN HAS THE MOSIAC AT THE END (REVELATION)
SAMUEL, DANIEL, EZEKIEL... ENOCH HAS THE KEYS TO HEAVEN'S GATE
LOOK OUT....WATCH OUT...LOOK OUT...STAND BACK
GOD SEES YOU....WATCH OUT
GOD SEES...WATCH OUT...GOD SEES...LOOK OUT....GOD SEES
THERE'RE NO MORE SECRETS ANYMORE
HE'S EVERYWHERE AND ALL THE TIME
HE'S IN YOUR FACE TO STARE...HE'S ALL THE TIME HE'S EVERYWHERE
HE IS THE WIND THAT BLOWS....HE'S IN YOUR MIND ALL THE TIME
HE IS THE FOOD YOU EAT...SOON TO GET NO SLEEP
NO MORE HIDING ANYMORE
HE SAYS HE'S FINISHED WITH WHAT'S BEEN IGNORED
NO MORE PLAYING HIDE AND SEEK
SCHOOL'S IN SESSION IT'S TIME TO TEACH
IT'S TIME TO TEACH THE FACTS OF LIFE
WHAT YOU'VE DONE SHALL PAY THE PRICE
READ THE BOOKS, I TOLD YOU TRUE
ONLY ONE WAY TO PLEASE YOUR TEACHER
HE ALWAYS KEEPS HIS PROMISE
THE ARCHING ANGELS
WAITING TIL YOU SIT DOWN AND LISTEN
NOW TURN THE BOOK TO DANIEL
I'VE COME AGAIN TO TEACH ABOUT LOVE
LISTEN TO YOUR TEACHER, HE'S GONE TO SCHOOL FOREVER
ONLY LOVE CAN SAVE YOU....FREE YOU
ARCHING ANGELS FROM THE HEAVENS
NOW ALLOWED TO TELL YOU HOW
SECRETS KEPT NOW ARE TOLD
JOHN AS I TOLD THE SAME
WAIT UNTIL THE END OF SCHOOL....NOW LISTEN
IT'S LOVE WITH ARCHING ANGELS.....THEY'RE MADE TO SERVE YOU
WAITING TIL YOU LEARN FROM YOUR TEACHER
I ALWAYS KEEP MY PROMISE
READ MY BOOKS.....THEY'RE ALL ABOUT LOVE