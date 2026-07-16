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THE ARCHING COVENANT-LOVE WITH ARCHING ANGELS
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
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THE ARCHING COVENANT

HERMES THOTH

ANGEL TEARS--VISION--TRACK 2

WE'RE AT THE END OF SCHOOL AND HERE COMES THE TEACHER

HE DOESN'T LOOK TOO HAPPY...HE SAYS HE'S FINISHED

NOW IT'S TIME TO TEST ALL THE CHILDREN

IN THE ARTS OF SELFLESS LOVING

READ THE BOOKS THEY'LL TELL YOU ABOUT LOVE

SAMUEL, DANIEL, EZEKIEL...JOHN HAS THE MOSIAC AT THE END (REVELATION)

SAMUEL, DANIEL, EZEKIEL... ENOCH HAS THE KEYS TO HEAVEN'S GATE



LOOK OUT....WATCH OUT...LOOK OUT...STAND BACK

GOD SEES YOU....WATCH OUT

GOD SEES...WATCH OUT...GOD SEES...LOOK OUT....GOD SEES



THERE'RE NO MORE SECRETS ANYMORE

HE'S EVERYWHERE AND ALL THE TIME

HE'S IN YOUR FACE TO STARE...HE'S ALL THE TIME HE'S EVERYWHERE

HE IS THE WIND THAT BLOWS....HE'S IN YOUR MIND ALL THE TIME

HE IS THE FOOD YOU EAT...SOON TO GET NO SLEEP

NO MORE HIDING ANYMORE

HE SAYS HE'S FINISHED WITH WHAT'S BEEN IGNORED

NO MORE PLAYING HIDE AND SEEK

SCHOOL'S IN SESSION IT'S TIME TO TEACH

IT'S TIME TO TEACH THE FACTS OF LIFE

WHAT YOU'VE DONE SHALL PAY THE PRICE

READ THE BOOKS, I TOLD YOU TRUE

ONLY ONE WAY TO PLEASE YOUR TEACHER

HE ALWAYS KEEPS HIS PROMISE

THE ARCHING ANGELS

WAITING TIL YOU SIT DOWN AND LISTEN

NOW TURN THE BOOK TO DANIEL

I'VE COME AGAIN TO TEACH ABOUT LOVE



LISTEN TO YOUR TEACHER, HE'S GONE TO SCHOOL FOREVER

ONLY LOVE CAN SAVE YOU....FREE YOU

ARCHING ANGELS FROM THE HEAVENS



NOW ALLOWED TO TELL YOU HOW

SECRETS KEPT NOW ARE TOLD

JOHN AS I TOLD THE SAME

WAIT UNTIL THE END OF SCHOOL....NOW LISTEN

IT'S LOVE WITH ARCHING ANGELS.....THEY'RE MADE TO SERVE YOU

WAITING TIL YOU LEARN FROM YOUR TEACHER

I ALWAYS KEEP MY PROMISE

READ MY BOOKS.....THEY'RE ALL ABOUT LOVE

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musichermes thothfrom the angels
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