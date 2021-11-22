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26.Dr細川博司とマッスル船長freeevent&ODYSEEのメリット&世界最新INFO 11月22
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31 views • November 22, 2021
今回動画関連：
【ODYSEE】ご案内🎉😊
下記ご招待リンクをクリックして登録すれば双方にメリットがあり違法以外は削除無しの新platformにて動画アップ開始
ご招待リンクは公開コメントにあり
この【ODYSEE】にはyoutube動画を簡単に移行可能
https://twitter.com/MisakiHironob/status/1462566907249238019?s=20
次のはこれ！！キルゲイツ本気で殺〇方法を実行https://www.bitchute.com/video/meeJMRY3AuiY/?list=watch-later&;randomize=false
以前話した内容を再度！ワクと５Gでフィニッシュ！！https://www.bitchute.com/video/QrQGaltQe61P/?list=watch-later&;randomize=false
NEW！！️『捨てられた先にある未来/知恵ある女は麗しい』HEAVENESE style episode85 (2021.11.21号) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5hg27FcEwJg
Dr. Reiner Fuellmich: scientific evidence that covid is crime against humanity (stopworldcontrol.com) https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/
https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08&;%3B
https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/ボタン(Important!)-The-Truth-about-Nuremberg-2.0!---Starts-in-Poland!-(Dr.-Reiner-Fuellmich):0
東京都の狸も憲法違反で証人喚問か！https://www.youtube.com/watch?v=vgHo0hJ5MP4&;t=9s
木原功仁哉法律事務所
【反ワクチン訴訟】２回目2022年1月13日の11時30から https://hanwakukikin.jp
11月22:因みにこちらのキャサリンさんの言われた内容は＝「DSをボイコットするのがベスト」は以前ご紹介済み by miw
銀行投資家キャサリン・オースティン・フィッツ「ワクチンパスポートは、西欧における人間の自由を完全に破壊するものです by @Mayo97
https://rumble.com/vph3ud-42788533.html?mref=6zof&;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mayo97&ep=1
銀行投資家キャサリン・オースティン・フィッツさんのスイスでの記者会見です。（2021年11月12日）
ケネディJr（中央）も参加しています。
字幕を入れました。
スイスでは、11月28日に新型コロナウイルスのワクチン接種や陰性を示す「COVID証明書」が焦点となる国民投票が行われます。
フィッツさんは、「ワクチンパスポートは、西欧における人間の自由を完全に破壊するものです。国民投票では、ノーと投票してください」また、「デジタル技術の進歩により、最終的には全ての資産の100％を、銀行システムを通じて完全にコントロールすることになるでしょう。中央銀行が財政政策をコントロールするためクーデターを実行している。」と訴えてます。
brighteon socialでのアカウントを先程作成したばかり twitterの代わりでバンされないという
@[email protected]
キレイナビ 恋愛成功 https://kirei-navi.jp/wp/?p=16589
内面も外面も綺麗に https://kirei-navi.jp/wp/?p=17065
内面も外面も綺麗に２ https://kirei-navi.jp/wp/?p=17313
輝くオーラ https://kirei-navi.jp/wp/?p=18641
美しい色気 輝くオーラ BLOG http://blog.livedoor.jp/affairwindows/
twitter メイン https://twitter.com/MIWMIWMIW88
twitterサブ https://twitter.com/MIWMIWMIW88RT
ブログサークル https://blogcircle.jp/user/MIWMIW
国際ネットメディア学会 https://www.kokusainetmedia.com
美気防衛team2600万 https://peatix.com/event/1991988/view
船瀬さんの https://seminar20210501.peatix.com
youtubeで削除された動画 https://www.brighteon.com/channels/miwchjp
連絡先は連絡先:[email protected]
【ODYSEE】ご案内🎉😊
下記ご招待リンクをクリックして登録すれば双方にメリットがあり違法以外は削除無しの新platformにて動画アップ開始
ご招待リンクは公開コメントにあり
この【ODYSEE】にはyoutube動画を簡単に移行可能
https://twitter.com/MisakiHironob/status/1462566907249238019?s=20
次のはこれ！！キルゲイツ本気で殺〇方法を実行https://www.bitchute.com/video/meeJMRY3AuiY/?list=watch-later&;randomize=false
以前話した内容を再度！ワクと５Gでフィニッシュ！！https://www.bitchute.com/video/QrQGaltQe61P/?list=watch-later&;randomize=false
NEW！！️『捨てられた先にある未来/知恵ある女は麗しい』HEAVENESE style episode85 (2021.11.21号) - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=5hg27FcEwJg
Dr. Reiner Fuellmich: scientific evidence that covid is crime against humanity (stopworldcontrol.com) https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/
https://online.anyflip.com/inblw/ufbs/mobile/index.html?s=08&;%3B
https://odysee.com/@januszkowalskii1979:e/ボタン(Important!)-The-Truth-about-Nuremberg-2.0!---Starts-in-Poland!-(Dr.-Reiner-Fuellmich):0
東京都の狸も憲法違反で証人喚問か！https://www.youtube.com/watch?v=vgHo0hJ5MP4&;t=9s
木原功仁哉法律事務所
【反ワクチン訴訟】２回目2022年1月13日の11時30から https://hanwakukikin.jp
11月22:因みにこちらのキャサリンさんの言われた内容は＝「DSをボイコットするのがベスト」は以前ご紹介済み by miw
銀行投資家キャサリン・オースティン・フィッツ「ワクチンパスポートは、西欧における人間の自由を完全に破壊するものです by @Mayo97
https://rumble.com/vph3ud-42788533.html?mref=6zof&;mc=dgip3&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Mayo97&ep=1
銀行投資家キャサリン・オースティン・フィッツさんのスイスでの記者会見です。（2021年11月12日）
ケネディJr（中央）も参加しています。
字幕を入れました。
スイスでは、11月28日に新型コロナウイルスのワクチン接種や陰性を示す「COVID証明書」が焦点となる国民投票が行われます。
フィッツさんは、「ワクチンパスポートは、西欧における人間の自由を完全に破壊するものです。国民投票では、ノーと投票してください」また、「デジタル技術の進歩により、最終的には全ての資産の100％を、銀行システムを通じて完全にコントロールすることになるでしょう。中央銀行が財政政策をコントロールするためクーデターを実行している。」と訴えてます。
brighteon socialでのアカウントを先程作成したばかり twitterの代わりでバンされないという
@[email protected]
キレイナビ 恋愛成功 https://kirei-navi.jp/wp/?p=16589
内面も外面も綺麗に https://kirei-navi.jp/wp/?p=17065
内面も外面も綺麗に２ https://kirei-navi.jp/wp/?p=17313
輝くオーラ https://kirei-navi.jp/wp/?p=18641
美しい色気 輝くオーラ BLOG http://blog.livedoor.jp/affairwindows/
twitter メイン https://twitter.com/MIWMIWMIW88
twitterサブ https://twitter.com/MIWMIWMIW88RT
ブログサークル https://blogcircle.jp/user/MIWMIW
国際ネットメディア学会 https://www.kokusainetmedia.com
美気防衛team2600万 https://peatix.com/event/1991988/view
船瀬さんの https://seminar20210501.peatix.com
youtubeで削除された動画 https://www.brighteon.com/channels/miwchjp
連絡先は連絡先:[email protected]
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