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ΜΕΣ ΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΡΙΖΩΣΑΝ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ
angelokarageorgos
angelokarageorgos
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954 views • August 05, 2022

Κατά τη διάρκεια των ανέκαθεν ζεστών ημερών αυτής της εποχής αλλά και της παροδικής χαλάρωσης πριν τα δεινά για τα οποία οι ίδιοι μας προκαταβάλλουν για το χειμώνα, φαίνεται πως δε χάνουν καθόλου χρόνο να περάσουν στην επόμενη φάση βάζοντας πλέον ισχυρές βάσεις για τη δυστοπική φυλακή που τόσο καλά έχουν οργανώσει. Άλλωστε η παρέμβαση στα σώματα και ειδικά στο γονιδίωμα του ανθρώπου, ο απολυταρχισμός συνδυασμένος με τον παραλογισμό και η ψηφιοποίηση της ζωής αποτελούν κομβικά κομμάτια της νέας κανονικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα έπρεπε απαραίτητα να υπάρχει μια κεντρική συγκέντρωση δεδομένων για το κάθε τι για κάθε άτομο με ένα μοναδικό αριθμό άμεσα προσπελάσιμη κάτι που μπορούν να επιτύχουν στη συνέχεια ξεκινώντας από την ψηφιακή ταυτότητα που η Ελλάδα ως πρωτοπόρος και πάλι μόλις λανσάρισε.


Παράλληλα, όπως και με τον πόλεμο στην Ουκρανία που έχει ξεφτίσει τόσο που αναγκάστηκαν να βγάλουν τον ηθοποιό Ζελένσκι ως και στο Vogue, βλέπουμε τώρα ένα αντίστοιχο σενάριο στην Ταϊβάν με αντίστοιχη ενδεχόμενη παρέμβαση από την Κίνα με αντίστοιχη παρέμβαση των Αμερικανών που αν το αφεντικό αποφασίσει να τραβήξει το σχοινί οι συνέπειες θα είναι προφανώς πολύ χειρότερες από την Ουκρανία. Συνέπειες που φαινονται σε πολλά μέρη του κόσμου με εξεγέρσεις για τους ίδιους λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος ζωής και την ενέργεια αλλά τελικά είναι καθοδηγούμενες για να οδηγήσουν και πάλι σε ηγέτες μαριονέτες μέλη της ίδιας ατζέντας που απλά βρίσκουν την αναταραχή σαν αφορμή για να επιβάλλουν τα νεα δυστοπικά μέτρα.


Μέρος της νέας κανονικότητας αποτελούν όμως και οι μυστηριώδεις ξαφνικίτιδες ακόμα και πολλών αθλητών σε διάφορα μέρη του κόσμου κάτι που αποτυπώνεται και στα στατιστικά στοιχεία της Ελλάδος με μεγάλη αύξηση φέτος της ολικής θνησιμότητας την ίδια ώρα που τα μέσα εξαπάτησης τους παραδέχονται πλέον πως σχεδόν μισές από τις εμβολιασμένες γυναίκες είχαν προβλήματα στην περίοδο ενώ μια νέα μελέτη βρίσκει μείωση των σπερματοζωαρίων μετά τα μπόλια. Φυσικά οι τελευταίες όπως και όλες οι άλλες παρενέργειες που μαθαίνουμε κουκουλωνονται με πολυποίκιλους ευφάνταστους τρόπους.


Το παραπάνω και βέβαια τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε δεν τους αποτρέπουν να θεωρούν αυτή τη νέα τεχνολογία mRNA ως την αναγέννηση της εμβολιολογίας διότι είναι τα ψηφιακά εμβόλια που προγραμματίζουν το γονιδίωμα μας, μεταφέρονται ψηφιακά και είναι λουκούμι στα πλαίσια του αντανθρωπισμού αν λάβουμε υπ’όψην ότι ταυτόχρονα μελετούν και μεθόδους να αναπτύσσονται και να παράγονται εξ’ολοκλήρου από την τεχνητή νοημοσύνη σαφέστατα πλέον σκοπεύοντας εκτός από την εξωτερική παρέμβαση στο νου μας να μπορεί να μας ελέγχει και να μας διαμορφώνει και εσωτερικά μάλιστα εκπαιδεύοντας μας να μην μπορούμε να δούμε άλλη ζωή πέραν του να παραμένουμε συνδεδεμένοι με το δίκτυο του. Όμως η πραγματική πηγή της ζωής είναι ο Πατέρας που μίλησε ο Ιησούς Χριστός και όσο παραμένουμε συνδεδεμένοι με Αυτόν τόσο με την καρδιά όσο και με την ηρεμία του νου μας μπορούμε να έχουμε αυτή όπως και την επόμενη.


Επικοινωνία: [email protected]



Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr


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vaccinesanalysisconspiracynew world ordercoronavirusglobalisation
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