Цифровое обнуление россиян... CBDC

Без Высшей Энергии у всех не получится ничего сделать. Необходимо принятие Защиты – в этом состоит основной ВЫБОР человека! Остальное не важно, потому что является отсутствием такого выбора под каким-то предлогом... А Матерь Всех для того и Пришла, потому что никто другой бы не смог Защитить землян кроме Её Силы Любви. И многие это осознают и будут Спасены.



https://bit.ly/3XRvfPj — "... Некоторые, которые не приняли Истинной Защиты, надеются на то, что будут жить в отдалённых заброшенных селениях, в тайге, или каких-то пещерах, и что поэтому силовые структуры глобалистов до них не доберутся. Но это лишь оттянет на некоторое время неумолимый финал с их насильственным чипированием! Потому что после клеймения большинства, силы Тьмы начнут искать всех остальных, оставшихся непомеченными. Уже чипированные будут одержимы вошедшими в них бесами, демонами, которые будут видеть незащищённых Светом и поэтому в любом месте находить несчастных, лишённых Истинного Духовного Покрова. Этому же будет способствовать современная техника, видеокамеры, позволяющие видеть всё произходящее на земле, и поисковые дроны со специально настроенной системой «искусственного интеллекта». Просто умение «выживать», навыки жизни на прираде, на что некоторые ещё надеются, — в такие времена не помогут избежать участи всех остальных, оставшихся безверными! Потому что сейчас время проверки на духовность, на достаточность эволюционного развития души и сознания человека, а не лишь на интеллектуальность и разсудочную приспособленность. Главный ВЫБОР человека сейчас состоит в принятии Даруемой Защиты Всесильной Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС! Или в отсутствии такого выбора, уже неважно из-за какого предлога. Безверные сами позволяют глобалистам себя уничтожить, потому что оставляют себя по-прежнему в их власти, становясь беззащитными. Таким образом, введение «цифрового концлагеря», CBDC и чипирование большинства, проявление «зверя»-Антихриста, который довершит порабощение, — это следствие выбора самих людей, а не сама причина их бед. Поэтому, изправление проблемы зависит от решения самих землян, насколько они теперь осознают Явление своей Спасительницы, Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС, — это основное, от чего зависит судьба человечества! Остальное не играет роли. Даже информированность, знание об опасности, не принесут никакой пользы, если человек останется по-прежнему без Защиты Всемогущей Тварительницы МиРАздания! В том числе и разсмотренные в данной статье предупреждения о CBDC — есть лишь возможность, чтобы придти к осознанию главного! Того, что, воистину, в безопасности сейчас находятся — ТОЛЬКО ПРИНЯВШИЕ ПОМОЩЬ ВЕЗДЕСУЩЕЙ МАТЕРИ СВЕТА, ПРЕБЫВАЮЩИЕ В ЕЁ ЛЮБВИ, В СВЕТОВОМ ИЗМЕРЕНИИ ЕЁ МИРА! В Котором все принявшие Её Помощь полностью Защищены и поэтому имеют будущее, станут жить в Грядущей Эпохе, после очищения планеты. В отличие от тех, кто сами себя обрекли, оставшись по-прежнему во власти сил Тьмы. Глобалисты поэтому сделают с ними всё что захотят, что сейчас и наблюдается, в том числе и в форме внедрения CBDC, и последующего чипирования входящих в эту систему «цифровых валют», предсказанных «денег времён власти Антихриста»..."

("Что такое CBDC, в чём состоит угроза от этой «цифровой валюты», как защититься от принудительного чипирования?").

Защита от чипизации — МОЛИТВА СВЕТА https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

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