🎪 Станы Небесного Воинства 🗡🛡 12 Легионов Ангелов вокруг Божьего Престола. Протокол школы от 31 августа 2025 г

ДОКУМЕНТ с переводом
Ориг. англ.
Фрагменты:
“Мф 26:53 или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
За Христом, как и за великими пророками, стояло целое воинство ангелов, так что у Него не было необходимости в проявлении какой-либо физической силы. Иисус указывает конкретный порядок —
“12 Легионов Ангелов”, что напоминает построение станов
12 колен Израиля.
Ангелы на небесах, вокруг Божьего Престола, образуют военную структуру (армию, воинство), и как на земле это отражено в построении Станов сыновей Израиля. Ангельские колесницы описываются такими словами как “расположиться станом/лагерем” вокруг Господа.
Пс 68:16 ABP Ибо даже Господь расположился станом/лагерем (κατασκηνόω g2681) до конца. 17 Колесница Бога – (в) десять тысяч (раз); тысячи процветающих/преуспевающих. Господь среди них на Синае в святом месте.
Всевышний окружён воинством, часто описываемым военными терминами, такими как στρατία, и это воинство является частью небесного совета.
Дан 4:35 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы противиться руке Его и сказать Ему: 'что Ты сделал?'
В структуре станов воинства ангелов наблюдается тот же порядок 12, как и в 12 коленах Израиля. Когда Илия был взят на небо, Елисей увидел “колесницы Израиля.” Сам Христос употребил выражение “двенадцать легионов ангелов.” 4 небесных духа, к-рых видели и описали Иоанн в 6й главе Откровения и Захария в 6й главе Захарии, — это 4 полководца небесного воинства. Небесное воинство принимает вовлечено в то, что происходит перед Престолом, и это позволяет нам быть уверенными в том, что “с нами более, нежели с ними” (4 Цар 6:16, 2 Пар 32:7), и что Всевышний и Его ангелы с нами, чтобы помогать нам и сражаться за нас.”
Календарь Еноха на 2025 г
g2681. kataskénoó κατασκηνόω
расположиться лагерем (разбить лагерь), оставаться, временно жить (поселиться), отдыхать
Колесница в 4 Цар 2:11,12 — h7393. rekeb רֶכֶב
колесница; конница, всадники; транспортное средство; команда; кавалерия; верхний мельничный жернов, множество (от края), повозка
Рыжий/огненно-красный/красноватый (reddish) в
и огненный (fiery) в Откр 6:4 ABP (https://biblehub.com/interlinear/apostolic/revelation/6.htm) — одно и то же слово g4450. purrhos πυρρός, означающее: красный. огненно-красный https://biblehub.com/greek/4450.htm
Колесницы Спасения (Йешуа) – Chariot of Salvation (Yeshua) в Аввакуме 3:8 https://biblehub.com/interlinear/habakkuk/3-8.htm https://onlinebible.github.io/russian-interlinear-html/Hab/hab3.html
Спасительные — h3444. yeshuah יְשׁוּעָֽה
Про 4 всадников 4 рога жертвенника см.
видео Лиланда Кто такие цари с востока? («цари от восхода солнечного» Откр 16:12)
