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Ikimokyklinukų amžiaus mažinimas. Kas po tuo slepiama? 2020 11 14
LiepaL
LiepaL
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1379 views • November 14, 2020
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Atsiskaitomoji sąskaita
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IBAN: LT223500010009990152
Aukojant mokėjimo paskirtyje nurodykite „auka“.

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Parama autoriui
https://www.patreon.com/Liepa2
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Šaltiniai

Lietuva

2020 09 09 G. Nausėda siūlė mažinti ikimokyklinukų amžių
https://www.respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/gnauseda_siulo_ankstinti_priesmokyklini_ir_mokyklini_ugdyma/

Įstatymų projektas dėl imimokyklinio amžiaus mažinimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/dee2f4701a9f11eb9604df942ee8e443

2020 10 29 Paaiškinami projekto pakeitimai
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1264382/pritarta-siulymams-iteisinti-visuotini-ikimokyklini-ugdyma-2-4-metu-vaikams-tvarka-keistusi-nuo-2023-iuju

Kas ta socialinė rizika?
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActPrint/lt?jfwid=-2y4hgyot7&;documentId=b7bdbbe2860a11e8aa33fe8f0fea665f&category=TAD

Kada privalomas priešmokyklinis ugdymas?
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.423753

2018 m. Projektas skirtas vaikų grobimui
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.26397/asr

Keturios priežastys atimti vaikus
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/4-atvejai-kada-vaika-bus-galima-paimti-is-seimos.d?id=78409161

Anketa, kurią turi užpildyti atvejo vadybininkas.
https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/ANKETA.pdf

Užsienis

Mamą pasodino į kalėjimą, nes nesutiko skiepyti savo vaiko.
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2017/10/12/a-mother-was-jailed-for-refusing-to-vaccinate-her-son-now-shes-outraged-hes-been-immunized/

Trampas irgi sieja skiepijimą su autizmu.
https://www.nytimes.com/2020/03/09/health/trump-vaccines.html
https://youtu.be/YAs1Bm0EJ2w?t=71

Vaiko raida iki 5 metų
https://www.all4kids.org/news/blog/why-the-first-5-years-of-child-development-are-so-important/

Kai vaikai leidžiami vėliau į darželius – geresni dėmesingumo rezultatai bei mažesnis hyperaktyvumas.
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/10/07/delaying-kindergarten-until-age-7-offers-key-benefits-to-kids-study/

Šalaševičiūtė išsireiškia apie vaikus.
https://youtu.be/dCIzkRLj6Bw?t=2727

Prezidento įgaliojimai, 50 000 piliečių iniciatyva (68 str., 71 str., 84 str. 24 dalis)
https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm
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