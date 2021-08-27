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💢 Breaking News BasisCamp Day 3 (copy) / 💢 Rendkívüli hírek BasisCamp 3. nap (másolat)
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10 views • August 27, 2021
(2021.08.22)
This is the third day the multy-day simulation called "Basiscamp", the simulation of a shadow cabinet assembled after the fictitious resignation of the federal government.
--
Ez a harmadik napja a "Basiscamp" nevű többnapos szimulációnak, amely a szövetségi kormány fiktív lemondása után összeállított árnyékkabinet szimulációja.
--
Please share this message far and wide.
Kérjük, ossza meg ezt az üzenetet messze és széles körben.
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
--
Simulation: Biscamp Day 1 https://youtu.be/N1eMLY5WFrU?t=2122
Simulation: Biscamp Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=sEG_7iWdOcE https://www.facebook.com/events/154555006819827
Breaking: New German government radically changes course! https://www.youtube.com/watch?v=S7L4ofNfRZ0
Simulation: BaisCamp Day 3 https://youtu.be/PdaogWIJMqY https://www.facebook.com/events/1255857864837833
Simulation: Basiscamp Day 4 https://www.youtube.com/watch?v=OvOFgzhfBoI
Simulation: BasisCamp Day 5 https://youtu.be/wlkYoZDGGAY https://www.facebook.com/events/573630303995697
--
Chancellor Fuellmich stops the vaccination campaign. Mandatory testing and wearing masks is lifted....
𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁: 𝗕𝗮𝘀𝗶𝘀𝗖𝗮𝗺𝗽 - 𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲
German channel: https://www.youtube.com/channel/UC6yS...
This simulation game event "BasisCamp - A Global Pandemic Exit Exercise" is organized by members of the Corona Investigation Committee, members of the German party "dieBasis" and numerous previous guests.
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼:
The German government has resigned and an interim government has been formed. Under the leadership of the new Chancellor, Dr. Reiner Fuellmich, and other members of the interim government, the current situation will be analyzed and an assessment of measures will be made with the help of current experts from various fields.
𝗖𝗮𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝘀:
Chancellor: Dr. Reiner Fuellmich
Federal President: Prof. Dr. Franz Ruppert
Minister of the Interior: Viviane Fischer
Minister of Health: Wolfgang Wodarg
Minister of Labor and Social Affairs: Alkje Fontes
Minister for Education and Research: Dr. Matthias Burchardt
Director of the RKI: Stephan Kohn
State Secretary, Ministry Labor and Social Affairs: Prof. Dr. Harald Walach
State Secretary in the Ministry of Health: Adelheid von Stösser
State Secretary, Ministry of Education and Research: Prof. Dr. Michael Esfeld
Artist: Uli Masuth
The BasisCamp can only take place thanks to your donations. We appreciate your support very much.
Account details:
Account holder: Attorney Dr. Reiner Füllmich
Payment reference: "Donation BasisCamp"
IBAN: DE57 1203 0000 1072 0158 50
BIC: BYLADEM1001
/
Fuellmich kancellár leállítja az oltási kampányt. A kötelező vizsgálatokat és a maszkok viselését feloldják.....
𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁: 𝗕𝗮𝘀𝗶𝘀𝗖𝗮𝗺𝗽 - 𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲.
Német csatorna: https://www.youtube.com/channel/UC6yS...
A "BasisCamp - A globális pandémiás kivonulási gyakorlat" című szimulációs játékrendezvényt a Corona Vizsgálóbizottság tagjai, a német "dieBasis" párt tagjai és számos korábbi vendég szervezi.
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼:
A német kormány lemondott, és ideiglenes kormány alakult. Az új kancellár, Dr. Reiner Fuellmich és az ideiglenes kormány többi tagja vezetésével a különböző területek aktuális szakértőinek segítségével elemezni fogják a jelenlegi helyzetet, és felmérik az intézkedéseket.
𝗖𝗮𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝘀:
Kancellár: Dr. Reiner Fuellmich
Szövetségi elnök: Prof. Dr. Franz Ruppert
Belügyminiszter: Viviane Fischer
Egészségügyi miniszter: Wolfgang Wodarg
Munkaügyi és szociális miniszter: Alkje Fontes
Oktatási és kutatási miniszter: Dr. Matthias Burchardt
Az RKI igazgatója: Stephan Kohn
Államtitkár, Munkaügyi és Szociális Minisztérium: Prof. Dr. Harald Walach
Államtitkár az Egészségügyi Minisztériumban: Adelheid von Stösser
Államtitkár, Oktatási és Kutatási Minisztérium: Prof. Dr. Michael Esfeld
Művész: Uli Masuth
A BasisCamp csak az Ön adományainak köszönhetően valósulhat meg. Nagyra értékeljük az Önök támogatását.
Számlaadatok:
Számlatulajdonos: Dr. Reiner Füllmich ügyvéd
Fizetési hivatkozási szám: "Adományozás BasisCamp"
IBAN: DE57 1203 0000 1072 0158 50
BIC: BYLADEM1001
This is the third day the multy-day simulation called "Basiscamp", the simulation of a shadow cabinet assembled after the fictitious resignation of the federal government.
--
Ez a harmadik napja a "Basiscamp" nevű többnapos szimulációnak, amely a szövetségi kormány fiktív lemondása után összeállított árnyékkabinet szimulációja.
--
Please share this message far and wide.
Kérjük, ossza meg ezt az üzenetet messze és széles körben.
https://t.me/ReinerFuellmichEnglish
--
Simulation: Biscamp Day 1 https://youtu.be/N1eMLY5WFrU?t=2122
Simulation: Biscamp Day 2 https://www.youtube.com/watch?v=sEG_7iWdOcE https://www.facebook.com/events/154555006819827
Breaking: New German government radically changes course! https://www.youtube.com/watch?v=S7L4ofNfRZ0
Simulation: BaisCamp Day 3 https://youtu.be/PdaogWIJMqY https://www.facebook.com/events/1255857864837833
Simulation: Basiscamp Day 4 https://www.youtube.com/watch?v=OvOFgzhfBoI
Simulation: BasisCamp Day 5 https://youtu.be/wlkYoZDGGAY https://www.facebook.com/events/573630303995697
--
Chancellor Fuellmich stops the vaccination campaign. Mandatory testing and wearing masks is lifted....
𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁: 𝗕𝗮𝘀𝗶𝘀𝗖𝗮𝗺𝗽 - 𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲
German channel: https://www.youtube.com/channel/UC6yS...
This simulation game event "BasisCamp - A Global Pandemic Exit Exercise" is organized by members of the Corona Investigation Committee, members of the German party "dieBasis" and numerous previous guests.
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼:
The German government has resigned and an interim government has been formed. Under the leadership of the new Chancellor, Dr. Reiner Fuellmich, and other members of the interim government, the current situation will be analyzed and an assessment of measures will be made with the help of current experts from various fields.
𝗖𝗮𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝘀:
Chancellor: Dr. Reiner Fuellmich
Federal President: Prof. Dr. Franz Ruppert
Minister of the Interior: Viviane Fischer
Minister of Health: Wolfgang Wodarg
Minister of Labor and Social Affairs: Alkje Fontes
Minister for Education and Research: Dr. Matthias Burchardt
Director of the RKI: Stephan Kohn
State Secretary, Ministry Labor and Social Affairs: Prof. Dr. Harald Walach
State Secretary in the Ministry of Health: Adelheid von Stösser
State Secretary, Ministry of Education and Research: Prof. Dr. Michael Esfeld
Artist: Uli Masuth
The BasisCamp can only take place thanks to your donations. We appreciate your support very much.
Account details:
Account holder: Attorney Dr. Reiner Füllmich
Payment reference: "Donation BasisCamp"
IBAN: DE57 1203 0000 1072 0158 50
BIC: BYLADEM1001
/
Fuellmich kancellár leállítja az oltási kampányt. A kötelező vizsgálatokat és a maszkok viselését feloldják.....
𝗦𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗮𝗺𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁: 𝗕𝗮𝘀𝗶𝘀𝗖𝗮𝗺𝗽 - 𝗔 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗣𝗮𝗻𝗱𝗲𝗺𝗶𝗰 𝗘𝘅𝗶𝘁 𝗘𝘅𝗲𝗿𝗰𝗶𝘀𝗲.
Német csatorna: https://www.youtube.com/channel/UC6yS...
A "BasisCamp - A globális pandémiás kivonulási gyakorlat" című szimulációs játékrendezvényt a Corona Vizsgálóbizottság tagjai, a német "dieBasis" párt tagjai és számos korábbi vendég szervezi.
𝗧𝗵𝗲 𝘀𝗰𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼:
A német kormány lemondott, és ideiglenes kormány alakult. Az új kancellár, Dr. Reiner Fuellmich és az ideiglenes kormány többi tagja vezetésével a különböző területek aktuális szakértőinek segítségével elemezni fogják a jelenlegi helyzetet, és felmérik az intézkedéseket.
𝗖𝗮𝘀𝘁 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲𝘀:
Kancellár: Dr. Reiner Fuellmich
Szövetségi elnök: Prof. Dr. Franz Ruppert
Belügyminiszter: Viviane Fischer
Egészségügyi miniszter: Wolfgang Wodarg
Munkaügyi és szociális miniszter: Alkje Fontes
Oktatási és kutatási miniszter: Dr. Matthias Burchardt
Az RKI igazgatója: Stephan Kohn
Államtitkár, Munkaügyi és Szociális Minisztérium: Prof. Dr. Harald Walach
Államtitkár az Egészségügyi Minisztériumban: Adelheid von Stösser
Államtitkár, Oktatási és Kutatási Minisztérium: Prof. Dr. Michael Esfeld
Művész: Uli Masuth
A BasisCamp csak az Ön adományainak köszönhetően valósulhat meg. Nagyra értékeljük az Önök támogatását.
Számlaadatok:
Számlatulajdonos: Dr. Reiner Füllmich ügyvéd
Fizetési hivatkozási szám: "Adományozás BasisCamp"
IBAN: DE57 1203 0000 1072 0158 50
BIC: BYLADEM1001
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