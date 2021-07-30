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** MASKS & MANDATES FOREVER ** - VACCINATED TRANSMITTING TO THE UNVACCINATED - The Ingraham Angle – 29/July/2021
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295 views • July 30, 2021
- The Ingraham Angle, 29/July/2021
** VACCINATED TRANSMITTING TO THE UNVACCINATED
** BIDEN ADMIN WEAPONIZES SCIENCE FOR POLITICAL ENDS
** BIDEN & FAUCI WARP SCIENCE TO PUSH MASK MANDATE
** NYP: DON’T BUY THE HYSTERIA: THE DELTA VARIANT IS ACTUALLY LESS DANGEROUS
** NEWS GP: STUDY IDENTIFIES FOUR MAIN COMORBIDITIES ASSOCIATED WITH COVID DEATHS
** COVID SCIENCE WAS APPARENT FROM THE START
** SCIENCE: WHY COVID-19 IS MORE DEADLY IN PEOPLE WITH OBESITY-EVEN IF THEY’RE YOUNG
** INGRAHAM MEDICINE CABINET HAD THE SCIENCE RIGHT
** NATURE: DEATHS FROM COVID ‘INCREDIBLY RAR’ AMONG CHILDREN
** MEDICAL CARTEL YYPED COVID RISK FOR KIDS
** BIDEN ADMIN WEAPONIZES SCIENCE FOR POLITICAL ENDS
** CNBC: BIDEN WILL WEAR MASK INDOORS WHERE NEW CDC GUIDANCE APPLIES, CALLS ON ALL TO DO THE SAME
** INGRAHAM MEDICINE CABINET WARNS OF SCIENCE’S END
** BIDEN WH HIDES COVID BREAKTHROUGHS FROM THE PUBLIC
** USA TODAY: WHITE HOUSE DECLINES TO RELEASE NUNBER OF BREAKTHROUGH COVID-19 CASES AMONG VACCINATED STAFF
** BIDEN FORCED TO ADMIT COVID DEATHS HAVE COLLAPSED
** MEDICAL CARTEL HYPES COVID FEARS DESPITE LOW DEATHS
** LEFT UPSET BIDEN ISN’T PUSHING HARDER FOR LOCKDOWN
** ATLANTIC: THE LIBERALS WHO CAN’T QUIT LOCKDOWN
** AL.COM: $6 TRILLION SPENT BY U.S. IN COVID FIGHT
** CNBC WHITE HOUSE CALLS ON CONGRESS TO EXTEND EXPIRING EVICTION BAN
** FORBES: $125 MILLION STUDENT LOAN FORGIVENESS ANOUNCED FOR 50,000 STUDENTS USING BIDEN STIMULUS FUNDS
** BIDEN SAYS FEDERAL WORKERS MUST GET VACCINATED OR FACE TESTING...
** BIDEN PUSHES FOR VACCINE MANDATES
** BIDEN USHERING IN ERA OF COVID TRYANNY
** ABC NEWS: WHISTLEBLOWERS SAY THEY WERE TOLD TO DOWNPLAY COVID OUTBREAK AMONG MIGRANT KIDS AT SHELTERS
** BIDEN ADMIN IGNORES REAL COVID CONCERNS
** THE GUARDIAN: COULD COVID LOCKDOWN HAVE HELPED SAVE THE PLANET?
** WASH POST: INTERNAL CDC DOCS REVEAL THE VACCINATED MAY BE AS CONTABIOUS AS UNVACCINATED
** WASH POST: ‘THE WAR HAS CHANGED’: INTERNAL CDC DOCUMENT URGES NEW MESSAGING WARNS DELTA INFESTIONS MORE SEVERE... studies showing the vaccinated individuals infected with delta may be able to transmit the virus as eaily as those who are unvaccinated.
** LEFT’S INTIMIDATION & RETRIBUTION AGENDA
** BECKERS HEALTH IT: PHYSICIANS WHO POST COVID-19 VACCINE MISINFORMATION MAY LOSE LICENSE, MEDICAL PANEL SAY – “The Federation of State Medical Boards warned July 29 that physicians and other healthcare professionals could be at risk of losing their medical licenses if they spread COVID-19 vaccine misinformation on social media, online and in the media.”
** INGRAHAM GUEST DR. PETER McCULLOUGH TARGETED BY MEDICAL CARTEL
** BIDEN’S NEW INTIMIDATION FORCE
** MORON ALAN DERSHOWITZ IS A CONSTITUTIONAL LAWYER? SEND THIS PEDOPHILE BACK TO SCHOOL ON THE LOLITA EXPRESS
** VACCINATED TRANSMITTING TO THE UNVACCINATED
** BIDEN ADMIN WEAPONIZES SCIENCE FOR POLITICAL ENDS
** BIDEN & FAUCI WARP SCIENCE TO PUSH MASK MANDATE
** NYP: DON’T BUY THE HYSTERIA: THE DELTA VARIANT IS ACTUALLY LESS DANGEROUS
** NEWS GP: STUDY IDENTIFIES FOUR MAIN COMORBIDITIES ASSOCIATED WITH COVID DEATHS
** COVID SCIENCE WAS APPARENT FROM THE START
** SCIENCE: WHY COVID-19 IS MORE DEADLY IN PEOPLE WITH OBESITY-EVEN IF THEY’RE YOUNG
** INGRAHAM MEDICINE CABINET HAD THE SCIENCE RIGHT
** NATURE: DEATHS FROM COVID ‘INCREDIBLY RAR’ AMONG CHILDREN
** MEDICAL CARTEL YYPED COVID RISK FOR KIDS
** BIDEN ADMIN WEAPONIZES SCIENCE FOR POLITICAL ENDS
** CNBC: BIDEN WILL WEAR MASK INDOORS WHERE NEW CDC GUIDANCE APPLIES, CALLS ON ALL TO DO THE SAME
** INGRAHAM MEDICINE CABINET WARNS OF SCIENCE’S END
** BIDEN WH HIDES COVID BREAKTHROUGHS FROM THE PUBLIC
** USA TODAY: WHITE HOUSE DECLINES TO RELEASE NUNBER OF BREAKTHROUGH COVID-19 CASES AMONG VACCINATED STAFF
** BIDEN FORCED TO ADMIT COVID DEATHS HAVE COLLAPSED
** MEDICAL CARTEL HYPES COVID FEARS DESPITE LOW DEATHS
** LEFT UPSET BIDEN ISN’T PUSHING HARDER FOR LOCKDOWN
** ATLANTIC: THE LIBERALS WHO CAN’T QUIT LOCKDOWN
** AL.COM: $6 TRILLION SPENT BY U.S. IN COVID FIGHT
** CNBC WHITE HOUSE CALLS ON CONGRESS TO EXTEND EXPIRING EVICTION BAN
** FORBES: $125 MILLION STUDENT LOAN FORGIVENESS ANOUNCED FOR 50,000 STUDENTS USING BIDEN STIMULUS FUNDS
** BIDEN SAYS FEDERAL WORKERS MUST GET VACCINATED OR FACE TESTING...
** BIDEN PUSHES FOR VACCINE MANDATES
** BIDEN USHERING IN ERA OF COVID TRYANNY
** ABC NEWS: WHISTLEBLOWERS SAY THEY WERE TOLD TO DOWNPLAY COVID OUTBREAK AMONG MIGRANT KIDS AT SHELTERS
** BIDEN ADMIN IGNORES REAL COVID CONCERNS
** THE GUARDIAN: COULD COVID LOCKDOWN HAVE HELPED SAVE THE PLANET?
** WASH POST: INTERNAL CDC DOCS REVEAL THE VACCINATED MAY BE AS CONTABIOUS AS UNVACCINATED
** WASH POST: ‘THE WAR HAS CHANGED’: INTERNAL CDC DOCUMENT URGES NEW MESSAGING WARNS DELTA INFESTIONS MORE SEVERE... studies showing the vaccinated individuals infected with delta may be able to transmit the virus as eaily as those who are unvaccinated.
** LEFT’S INTIMIDATION & RETRIBUTION AGENDA
** BECKERS HEALTH IT: PHYSICIANS WHO POST COVID-19 VACCINE MISINFORMATION MAY LOSE LICENSE, MEDICAL PANEL SAY – “The Federation of State Medical Boards warned July 29 that physicians and other healthcare professionals could be at risk of losing their medical licenses if they spread COVID-19 vaccine misinformation on social media, online and in the media.”
** INGRAHAM GUEST DR. PETER McCULLOUGH TARGETED BY MEDICAL CARTEL
** BIDEN’S NEW INTIMIDATION FORCE
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