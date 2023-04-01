Крюк на антихристе из 19-й главы Иезекииля и золотой крючок на злодее в моем сне от 2019 г.

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Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/
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В своём видео от 21 марта 2023 г. https://vimeo.com/810092635 Лиланд говорит: фразу "Мы видим крюки и цепи на сыне погибели." И вот, когда я работала над переводом этого видео, меня зацепила эта фраза. Потому что в моём сне от 21 августа 2019 г. в конце сна меня пытался поймать какой-то злодей и ему удалось меня зацепить своим золотым КРЮКОМ на какой-то момент, и я потом вытащила его крюк из своего плеча. Я рассказывала это ровно на 3:33 в этом видео https://www.brighteon.com/9915cde2-5dee-433e-9449-69b6ce17ba29
И я подумала, что может этот элемент сна означал как раз, что я видела крюк на сыне погибели?..