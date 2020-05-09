Züge bei der Loreley am Rhein, Class 66, SBB Cargo Re482, 152, 185, 101, ICE-T, 427, 4x 428, 143

Gefilmt am 02.08.11 gegenüber dem Bett-Tunnel und dem Kammereck Tunnel, welche sich auf der linken Rheinseite befinden.



Die BR101 mit dem IC hat vor wenigen Minuten Oberwesel auf der linken Rheinstrecke durchquert. Danach hat sie zuerst den Kammereck Tunnel und danach den Bett-Tunnel in nördliche Richtung durchfahren und wird gleich St. Goar eintreffen.



Das Nordportal des Kammereck Tunnels ist hier durch die Vegetation verdeckt, aber das Dach des kirchturmähnlichen Portaltürmchens ist manchmal über den Bäumen sichtbar.



Ich stehe hier an der rechten Rheinstrecke zwischen dem Loreley Tunnel (rechts von mir hinter der Kurve) und dem Roßstein Tunnel (links von mir noch hinter der Flußbiegung).

Genau gegenüber auf der linken Rheinseite befindet sich das Ampelgerüst (hier durch die Vegetation verdeckt) mit den Verkehrsampeln für die Rheinschifffahrt, welche den Schiffsverkehr an dieser immer noch gefährlichen Stelle des Rheins regeln.



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