Episode 129: Heile Welt – mehr als eine Utopie?

Die Neubewertung eines oft abwertend gebrauchten Begriffs: „heile Welt“. Statt als Synonym für naive Perfektion wird er hier als Ausdruck einer gesunden, moralisch ausgerichteten Lebenswelt verstanden – einer Gesellschaft, in der Menschen bewusst danach streben, keinen Schaden zu initiieren und stattdessen füreinander da zu sein.

Literatur:

• Florian und Hulda im Gespräch – Schattenarbeit / Veritas, 16.1.2026 https://www.youtube.com/watch?v=hdfKxyvgSfU





In der Sendung Bannbrecher & Dammbrecher erkunden wir in wöchentlichen Episoden die Ursachen der großen Menschheitskrise, die eine Krise des Bewusstseins ist. Auf der Suche nach Wegen in die Zukunft sind unser Hauptwerkzeug hierbei Erkenntnisse über universelle Prinzipien.

Besuche meine Website https://bannbrecher.de mit Infos zur Sendereihe, Downloads, Blogs und allen Links zu weiteren Videoplattformen und Social Media.

Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren!

Kommentare nehme ich gern auf https://odysee.com/@bannbrecher oder auf dem Bannbrecher-Blog entgegen: https://bannbrecher.de/blog/. Auf Rückmeldungen jeglicher Art - Anregungen, Kritik, Fragen – gehe ich ein, sofern ein ernsthaftes Interesse zu verstehen sichtbar ist.

Titelmusik: Aaschglatt, mit freundlicher Genehmigung von Markus Zewe.

https://www.schwobarock.de/