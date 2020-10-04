© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
"COVID TESTS" SOLE PURPOSE IS TO CREATE FEAR
Follow
1
Share
Report
111 views • October 04, 2020
FULL VIDEO ATTORNEY REINER FUELLMICH CDC STATES COVID19 TESTS DON'T EXIST – CITED IN GERMAN LAWSUIT – YET AMERICA SHUT DOWN BECAUSE OF FAUCI & BIRX – FULL VIDEO – "COVID19" TESTS BEING USED SOLELY TO CREATE FEAR.
EXCELLENT VIDEO – FACTS OF COVID 19 SCAM –GERMAN LAW - CITING AMERICA'S CDC STATEMENT'S THAT THE COVID19 TESTS DON'T EXIST – YET AMERICA IS STILL SHUT DOWN BECAUSE OF FAUCI AND BIRX
PROVEN: PUBLIC DELIBERATELY LEAD INTO PANIC BY POLITICIANS AND MEDIA WITH VIRUS HYSTERIA
(VIDEO DOES NOT ADDRESS THE FACT THAT THERE IS NO SUCH THING AS COVID19 – ONLY SMALL PERCENTAGES OF GAIN OF FUNCTION VIRUSES CREATED BY BILL GATES/FAUIC/BIRX + CHINA MAKE A VIRUS MAKE A VACCINE INDUSTRY)
EXCELLENT VIDEO – FACTS OF COVID 19 SCAM –GERMAN LAW - CITING AMERICA'S CDC STATEMENT'S THAT THE COVID19 TESTS DON'T EXIST – YET AMERICA IS STILL SHUT DOWN BECAUSE OF FAUCI AND BIRX
PROVEN: PUBLIC DELIBERATELY LEAD INTO PANIC BY POLITICIANS AND MEDIA WITH VIRUS HYSTERIA
(VIDEO DOES NOT ADDRESS THE FACT THAT THERE IS NO SUCH THING AS COVID19 – ONLY SMALL PERCENTAGES OF GAIN OF FUNCTION VIRUSES CREATED BY BILL GATES/FAUIC/BIRX + CHINA MAKE A VIRUS MAKE A VACCINE INDUSTRY)
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.