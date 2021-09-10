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117) Pandemia de síndrome de radiação aguda
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96 views • September 10, 2021
É sobre o mecanismo de interacção entre a radiação das telecomunicações e o grafeno e outras nanopartículas de alta condutividade.
Créditos para a LA QUINTA COLUNA:
INMUNIDAD NATURAL E INMUNIDAD ADQUIRIDA NO SON ARGUMENTOS VÁLIDOS
Setembro 9, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/INMUNIDADNATURALEINMUNIDADADQUIRIDANOSONARGUMENTOSV%C3%81LIDOS:6
Biofísico Guillermo Iturriaga sobre o campo eléctrico que a vacina mal designada de AstraZeneca gera: https://www.orwell.city/2021/09/electric-field.html
« Não vou dizer onde está, mas eles colocam uma câmara, e podem ver claramente quem está vacinado e quem não está. Conseguem ver quem tem uma dose, mais doses, e quem não está vacinado. Portanto, se alguém me diz que se pode saber isso em tempo real, é porque nos injectaram algo, como registei no meu humilde relatório. Detectei material electrónico nas ampolas. Encontrei semicondutores, condensadores, transístores, e nada disso deveria estar numa vacina. Eles não podem existir numa vacina. As vacinas são feitas com proteínas, com muitas coisas, como vírus atenuados. Mas não pode haver nelas um díodo ou díodos em cascata. Isso, isso não pode acontecer. Isso não se encaixa. »
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Créditos para a LA QUINTA COLUNA:
INMUNIDAD NATURAL E INMUNIDAD ADQUIRIDA NO SON ARGUMENTOS VÁLIDOS
Setembro 9, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/INMUNIDADNATURALEINMUNIDADADQUIRIDANOSONARGUMENTOSV%C3%81LIDOS:6
Biofísico Guillermo Iturriaga sobre o campo eléctrico que a vacina mal designada de AstraZeneca gera: https://www.orwell.city/2021/09/electric-field.html
« Não vou dizer onde está, mas eles colocam uma câmara, e podem ver claramente quem está vacinado e quem não está. Conseguem ver quem tem uma dose, mais doses, e quem não está vacinado. Portanto, se alguém me diz que se pode saber isso em tempo real, é porque nos injectaram algo, como registei no meu humilde relatório. Detectei material electrónico nas ampolas. Encontrei semicondutores, condensadores, transístores, e nada disso deveria estar numa vacina. Eles não podem existir numa vacina. As vacinas são feitas com proteínas, com muitas coisas, como vírus atenuados. Mas não pode haver nelas um díodo ou díodos em cascata. Isso, isso não pode acontecer. Isso não se encaixa. »
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
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