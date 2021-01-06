Άγριες Μέλισσες spoiler: Ο Τάκης εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά

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3 views • January 06, 2021



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Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στην σειρά Άγριες Μέλισσες …. Αυτά είναι τα συνταρακτικά γεγονότα που θα συμβούν:



Οι Άγριες Μέλισσες έχουν επιστρέψει δυναμικά και η συνέχεια της ιστορίας κρύβει πολλές ανατροπές. Ο Τάκης επιστρέφει στις Άγριες Μέλισσες, εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά, την Τρούμπα και ποια είναι η μητέρα του Σέργιου. Το πρώτο μυστικό θα το αποκαλύψει, ότι η Δρόσω εργαζόταν στην Τρούμπα. Με το δεύτερο μυστικό εκβιάζει την Ασημίνα για να της αποσπάσει χρήματα. Ο Νικηφόρος το μαθαίνει, λογομαχεί άσχημα με τον Τάκη, θα πιαστούν στα χέρια, θα ειπωθούν πολύ βαριές κουβέντες και αυτό θα έχει μια τραγική συνέπεια… Ο Νικηφόρος απαγορεύει στη Δρόσω να ξαναδεί το παιδί. Η Δρόσω καταρρέει στις Άγριες Μέλισσες και οδηγείται σε πολύ άσχημα συναισθήματα. Η Ελένη θα προειδοποιήσει τον Τάκη να φύγει από το Διαφάνι και να μην ξαναενοχλήσει τις αδελφές της. Θα τα καταφέρει;



Άγριες μέλισσες:



#ΆγριεςΜέλισσες, #Ant1, #Επεισόδια

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Ακολουθείστε μας στο Instagram: Άγριες Μέλισσες spoiler: Ο Τάκης εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικάΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: https://serfare.com/agries-melisses-s... SUBSCRIBE HERE: http://bit.ly/3hnt01W Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στην σειρά Άγριες Μέλισσες …. Αυτά είναι τα συνταρακτικά γεγονότα που θα συμβούν:Οι Άγριες Μέλισσες έχουν επιστρέψει δυναμικά και η συνέχεια της ιστορίας κρύβει πολλές ανατροπές. Ο Τάκης επιστρέφει στις Άγριες Μέλισσες, εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά, την Τρούμπα και ποια είναι η μητέρα του Σέργιου. Το πρώτο μυστικό θα το αποκαλύψει, ότι η Δρόσω εργαζόταν στην Τρούμπα. Με το δεύτερο μυστικό εκβιάζει την Ασημίνα για να της αποσπάσει χρήματα. Ο Νικηφόρος το μαθαίνει, λογομαχεί άσχημα με τον Τάκη, θα πιαστούν στα χέρια, θα ειπωθούν πολύ βαριές κουβέντες και αυτό θα έχει μια τραγική συνέπεια… Ο Νικηφόρος απαγορεύει στη Δρόσω να ξαναδεί το παιδί. Η Δρόσω καταρρέει στις Άγριες Μέλισσες και οδηγείται σε πολύ άσχημα συναισθήματα. Η Ελένη θα προειδοποιήσει τον Τάκη να φύγει από το Διαφάνι και να μην ξαναενοχλήσει τις αδελφές της. Θα τα καταφέρει;Άγριες μέλισσες: https://serfare.com/category/tv/agrie... #ΆγριεςΜέλισσες, #Ant1, #Επεισόδια===========================================================Διαβάστε περισσότερα στο https://serfare.com/ Βρείτε μας στο Facebook: https://www.facebook.com/tvseriesgr Ακολουθείστε μας στο Twitter: https://twitter.com/serfare Ακολουθείστε μας στο Instagram: https://www.instagram.com/serfarecom/ Keywords healthfoodrecipe

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