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Άγριες Μέλισσες spoiler: Ο Τάκης εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά
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3 views • January 06, 2021
Άγριες Μέλισσες spoiler: Ο Τάκης εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: https://serfare.com/agries-melisses-s...
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Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στην σειρά Άγριες Μέλισσες …. Αυτά είναι τα συνταρακτικά γεγονότα που θα συμβούν:
Οι Άγριες Μέλισσες έχουν επιστρέψει δυναμικά και η συνέχεια της ιστορίας κρύβει πολλές ανατροπές. Ο Τάκης επιστρέφει στις Άγριες Μέλισσες, εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά, την Τρούμπα και ποια είναι η μητέρα του Σέργιου. Το πρώτο μυστικό θα το αποκαλύψει, ότι η Δρόσω εργαζόταν στην Τρούμπα. Με το δεύτερο μυστικό εκβιάζει την Ασημίνα για να της αποσπάσει χρήματα. Ο Νικηφόρος το μαθαίνει, λογομαχεί άσχημα με τον Τάκη, θα πιαστούν στα χέρια, θα ειπωθούν πολύ βαριές κουβέντες και αυτό θα έχει μια τραγική συνέπεια… Ο Νικηφόρος απαγορεύει στη Δρόσω να ξαναδεί το παιδί. Η Δρόσω καταρρέει στις Άγριες Μέλισσες και οδηγείται σε πολύ άσχημα συναισθήματα. Η Ελένη θα προειδοποιήσει τον Τάκη να φύγει από το Διαφάνι και να μην ξαναενοχλήσει τις αδελφές της. Θα τα καταφέρει;
Άγριες μέλισσες: https://serfare.com/category/tv/agrie...
#ΆγριεςΜέλισσες, #Ant1, #Επεισόδια
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ: https://serfare.com/agries-melisses-s...
SUBSCRIBE HERE: http://bit.ly/3hnt01W
Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στην σειρά Άγριες Μέλισσες …. Αυτά είναι τα συνταρακτικά γεγονότα που θα συμβούν:
Οι Άγριες Μέλισσες έχουν επιστρέψει δυναμικά και η συνέχεια της ιστορίας κρύβει πολλές ανατροπές. Ο Τάκης επιστρέφει στις Άγριες Μέλισσες, εκβιάζει τη Δρόσω με δύο μυστικά, την Τρούμπα και ποια είναι η μητέρα του Σέργιου. Το πρώτο μυστικό θα το αποκαλύψει, ότι η Δρόσω εργαζόταν στην Τρούμπα. Με το δεύτερο μυστικό εκβιάζει την Ασημίνα για να της αποσπάσει χρήματα. Ο Νικηφόρος το μαθαίνει, λογομαχεί άσχημα με τον Τάκη, θα πιαστούν στα χέρια, θα ειπωθούν πολύ βαριές κουβέντες και αυτό θα έχει μια τραγική συνέπεια… Ο Νικηφόρος απαγορεύει στη Δρόσω να ξαναδεί το παιδί. Η Δρόσω καταρρέει στις Άγριες Μέλισσες και οδηγείται σε πολύ άσχημα συναισθήματα. Η Ελένη θα προειδοποιήσει τον Τάκη να φύγει από το Διαφάνι και να μην ξαναενοχλήσει τις αδελφές της. Θα τα καταφέρει;
Άγριες μέλισσες: https://serfare.com/category/tv/agrie...
#ΆγριεςΜέλισσες, #Ant1, #Επεισόδια
===========================================================
Διαβάστε περισσότερα στο https://serfare.com/
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