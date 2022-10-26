5 argomenti per schiantare la teoria della terra a globo 25 Aprile 2017

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Dal canale di Zetetic Flat Earth, l’ennesima dimostrazione di come no può e non sta in piedi la teoria di un globo rotante a milioni di chilometri nel presunto spazio.
Non siete una nullità bensì siete la concreta realtà di un essere con la propria importanza.
Questo il video originale https://youtu.be/ZqQhX9h1BjQ
Buona visione.