5 argomenti per schiantare la teoria della terra a globo 25 Aprile 2017

Dal canale di Zetetic Flat Earth, l’ennesima dimostrazione di come no può e non sta in piedi la teoria di un globo rotante a milioni di chilometri nel presunto spazio. Non siete una nullità bensì siete la concreta realtà di un essere con la propria importanza. Questo il video originale https://youtu.be/ZqQhX9h1BjQ Buona visione.

