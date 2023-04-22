España, el país más moroso del mundo después de Venezuela

Abril 2023: declaran la QUIEBRA técnica de España por impago.

Embargan edificios, cuentas y deuda.

Gracias, Pedro Sánchez, por ser el Presidente que ha dado la estocada final a España.

Nos llevan a la absoluta ruina. Esto es gravísimo.

La deuda pública está desbocada con 1,5 billones de euros. Impagable. Sobre todo teniendo en cuenta que en lugar de hacer recortes cada año aumenta el gasto público.

Vete de España antes de que supere a Venezuela. Todo apunta a que vamos en camino a conseguirlo.

Extracto del video del canal de YouTube “Un abogado contra la Demagogia” https://youtu.be/-3ZyIvqOQ-Q













