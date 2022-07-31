ΙΤΑΛΙΑ: Η ΦΡΙΚΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΙΣΧΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

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Στην εκδήλωση «Το Δικαίωμα στην Επιλογή» στις 17/5/2022 – στο Savigliano της Ιταλίας, στην πολυλειτουργική αίθουσα του Crosà Neira η Carla M. περιγράφει την τραγική εμπειρία της μετά τον εμβολιασμό της και πως το εμβόλιο της κατέστρεψε τη ζωή και την εργασία της.
Πηγή: https://www.youtube.com/watch?v=uRAvqOXpoLQ
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