Είναι ντροπή να λένε ότι μόνο με το εμβόλιο θα λήξει η πανδημία: Ο Δρ Sucharit Bhakdi στο Διεπιστημονικό Συνέδριο

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4280 views • October 29, 2020





Ο Bhakdi είναι γνωστός για τη δουλειά του στο συμπληρωματικό σύστημα (complement system), που είναι μέρος του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, έργο για το οποίο τού απονεμήθηκε το βραβείο Aronson το 2001, καθώς και πολλά άλλα επιστημονικά βραβεία. Αργότερα εφάρμοσε τα πορίσματά του για να αναπτύξει μια νέα θεωρία σχετικά με τη φύση της αθηροσκλήρωσης.



Το 2020, ο Bhakdi έγινε γνωστός σε ένα ευρύτερο κοινό από την κριτική του για την απόκριση στον νέο κορvωνοϊό. Μαζί με τη σύζυγό του Karina Reiss, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο "Κορωνοϊός - Λάθος Συναγερμός;" που έγινε best seller. Αν και το βιβλίο επικεντρώνεται στην κατάσταση στη Γερμανία, μεταφράστηκε στα Αγγλικά με τίτλο "Corona, False Alarm?".



Ο Δρ Μπαγκντί συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ:

και τη δεύτερη εδώ:

Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Μπακντί:



* Η μαζική διενέργεια τεστ σε υγιή πληθυσμό δημιουργεί μια ψευδή εικόνα της εξέλιξης της πανδημίας. Το τεστ αυτό δεν έχει ποτέ επικυρωθεί ως κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο και δίνει πολλά λάθος αποτελέσματα. Όσο περισσότερα τεστ γίνονται, τόσο περισσότερα είναι και τα λάθος αποτελέσματα.



* Η επικινδυνότητα του ιού σε άτομα κάτω των 70 ετών και χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι ελάχιστη.



*Η ανθρωπότητα συμβιώνει με ιούς και κορωνοϊούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο SARS-COV-2 που προκαλεί την νόσο COVID-19, ανήκει σ’ αυτήν την οικογένεια των κορωνοϊών, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας από την αρχή της ανθρωπότητας, που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα τους αναγνωρίζει και τους αντιμετωπίζει.



*Ο άνθρωπος μειώνει το ίδιο του το προσδόκιμο επιβίωσης με τον τρόπο διαβίωσής του: με τις υπερβολές στο φαγητό, στο πιοτό, στο κάπνισμα και τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Και γι' αυτό, η κύρια αιτία θανάτου από τον κορωνοϊό είναι η παχυσαρκία, η καρδιοπάθεια, η πνευμονοπάθεια κ.ο.κ.



*Είναι παράλογο να λέγεται ότι μόνο με το εμβόλιο θα τελειώσει αυτή η επιδημία. Όταν αυτό ειπώθηκε από την κ. Μέρκελ, ένιωσα πολύ τυχερός που είμαι Ταϋλανδός, γιατί αν ήμουν Γερμανός θα ντρεπόμουν.



*Αυτό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων είναι ένας υγιής οργανισμός και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.



*Είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί ένα εμβόλιο ασφαλές για τους υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα.



*Τα εμβόλια στοχεύουν στην παραγωγή αντισωμάτων στον οργανισμό, ωστόσο το σημαντικότερο όπλο του ανοσοποιητικού μας συστήματος δεν είναι τα αντισώματα, αλλά τα Τ λεμφοκύτταρα.



*Τα εμβόλια που ετοιμάζονται εναντίον του κορωνοϊού είναι γενετικά, ένας εντελώς νέος τύπος εμβολίου που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ πριν. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα σοβαρές παρενέργειες. Ήδη, στα πειράματα της AstraZeneca, περίπου στο 25% των συμμετεχόντων προκλήθηκαν σοβαρές παρενέργειες και για να μπορέσει να συνεχιστεί η δοκιμή αναγκάστηκαν να αλλάξουν το πρωτόκολλο, ώστε το εμβόλιο να θεωρηθεί “ανεκτό”.



*Ένας υγιής οργανισμός, ακόμα και άνω των 70 ετών, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάθει ζημιά από το εμβόλιο, παρά από τον κορωνοϊό.



Μετάφραση, υποτιτλισμός, επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Ο Dr Sucharit Bhakdi είναι Γερμανός ανοσολόγος. Είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μάιντς, όπου διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Μικροβιολογίας και Υγιεινής επί 21 έτη, από το 1991 έως το 2012. Την ίδια αυτή περίοδο διετέλεσε αρχισυντάκτης του επιστημονικού περιοδικού Ιατρική Μικροβιολογία και Ανοσολογία.Ο Bhakdi είναι γνωστός για τη δουλειά του στο συμπληρωματικό σύστημα (complement system), που είναι μέρος του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος, έργο για το οποίο τού απονεμήθηκε το βραβείο Aronson το 2001, καθώς και πολλά άλλα επιστημονικά βραβεία. Αργότερα εφάρμοσε τα πορίσματά του για να αναπτύξει μια νέα θεωρία σχετικά με τη φύση της αθηροσκλήρωσης.Το 2020, ο Bhakdi έγινε γνωστός σε ένα ευρύτερο κοινό από την κριτική του για την απόκριση στον νέο κορvωνοϊό. Μαζί με τη σύζυγό του Karina Reiss, δημοσίευσε ένα βιβλίο με τίτλο "Κορωνοϊός - Λάθος Συναγερμός;" που έγινε best seller. Αν και το βιβλίο επικεντρώνεται στην κατάσταση στη Γερμανία, μεταφράστηκε στα Αγγλικά με τίτλο "Corona, False Alarm?".Ο Δρ Μπαγκντί συμμετείχε στο Διεπιστημονικό Συνέδριο «Επιστήμη και Κοινωνία στον Πόλεμο της Πανδημίας», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, με διαδικτυακή συμμετοχή, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου 2020 και μεταδόθηκε ζωντανά μέσω του YouTube.Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου μπορείτε να τη δείτε εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=q8vRAaPhqSs και τη δεύτερη εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=OB4PEtxt9YE& ;list=LL&index=19Επιγραμματικά, τα βασικά σημεία της ομιλίας του Δρ Μπακντί:* Η μαζική διενέργεια τεστ σε υγιή πληθυσμό δημιουργεί μια ψευδή εικόνα της εξέλιξης της πανδημίας. Το τεστ αυτό δεν έχει ποτέ επικυρωθεί ως κατάλληλο διαγνωστικό εργαλείο και δίνει πολλά λάθος αποτελέσματα. Όσο περισσότερα τεστ γίνονται, τόσο περισσότερα είναι και τα λάθος αποτελέσματα.* Η επικινδυνότητα του ιού σε άτομα κάτω των 70 ετών και χωρίς υποκείμενα νοσήματα είναι ελάχιστη.*Η ανθρωπότητα συμβιώνει με ιούς και κορωνοϊούς εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο SARS-COV-2 που προκαλεί την νόσο COVID-19, ανήκει σ’ αυτήν την οικογένεια των κορωνοϊών, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας από την αρχή της ανθρωπότητας, που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό μας σύστημα τους αναγνωρίζει και τους αντιμετωπίζει.*Ο άνθρωπος μειώνει το ίδιο του το προσδόκιμο επιβίωσης με τον τρόπο διαβίωσής του: με τις υπερβολές στο φαγητό, στο πιοτό, στο κάπνισμα και τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Και γι' αυτό, η κύρια αιτία θανάτου από τον κορωνοϊό είναι η παχυσαρκία, η καρδιοπάθεια, η πνευμονοπάθεια κ.ο.κ.*Είναι παράλογο να λέγεται ότι μόνο με το εμβόλιο θα τελειώσει αυτή η επιδημία. Όταν αυτό ειπώθηκε από την κ. Μέρκελ, ένιωσα πολύ τυχερός που είμαι Ταϋλανδός, γιατί αν ήμουν Γερμανός θα ντρεπόμουν.*Αυτό που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση των λοιμώξεων είναι ένας υγιής οργανισμός και ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.*Είναι πολύ δύσκολο να κατασκευαστεί ένα εμβόλιο ασφαλές για τους υπερήλικες με υποκείμενα νοσήματα.*Τα εμβόλια στοχεύουν στην παραγωγή αντισωμάτων στον οργανισμό, ωστόσο το σημαντικότερο όπλο του ανοσοποιητικού μας συστήματος δεν είναι τα αντισώματα, αλλά τα Τ λεμφοκύτταρα.*Τα εμβόλια που ετοιμάζονται εναντίον του κορωνοϊού είναι γενετικά, ένας εντελώς νέος τύπος εμβολίου που δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ πριν. Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσουν υπεραντίδραση του ανοσοποιητικού, με αποτέλεσμα σοβαρές παρενέργειες. Ήδη, στα πειράματα της AstraZeneca, περίπου στο 25% των συμμετεχόντων προκλήθηκαν σοβαρές παρενέργειες και για να μπορέσει να συνεχιστεί η δοκιμή αναγκάστηκαν να αλλάξουν το πρωτόκολλο, ώστε το εμβόλιο να θεωρηθεί “ανεκτό”.*Ένας υγιής οργανισμός, ακόμα και άνω των 70 ετών, έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πάθει ζημιά από το εμβόλιο, παρά από τον κορωνοϊό.Μετάφραση, υποτιτλισμός, επιμέλεια: Ανεξάρτητη Ομάδα Μεταφραστών Keywords vaccinespandemiclockdowncovid-19sars-cov-2pcr test

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